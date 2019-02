Nové Město na Moravě – Práce strážníka není vždy jednoduchá a často s sebou přináší i nejrůznější kuriózní situace. Městští policisté v Novém Městě na Moravě už museli řešit například odchyt potulujícího se kozla nebo odhánět zmateného srnce z jedné z novoměstských ulic.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

„Měsíčně zasahujeme tak padesátkrát, lidé se na nás obrací s kdečím. Na některých akcích spolupracujeme s Policií s České republiky, teď před nedávnem například na případu, kdy v jednom z novoměstských bytů vyhrožoval člověk sebevraždou. Takové případy jsou ale spíše výjimečné,“ podotkl velitel Městské policie v Novém Městě na Moravě Jiří Hradil.

Naopak evergreenem jsou agresivní pacienti v nemocnici. Vzhledem k tomu, že je novoměstská nemocnice jediná ve žďárském okrese, jsou do ní na ošetření převážení opilci z celého regionu. Právě oni, posíleni alkoholem, mívají často sklony k násilí. „Provádíme buď asistenci při převozu na záchytku do Jihlavy nebo asistujeme lékařům při ošetření. Občas musíme použít i pouta, ale většinou stačí, když podnapilí uvidí uniformu. Mají z ní respekt. Je zajímavé, že respekt vzbuzuje uniforma spíše u mužů, u žen je to naopak. Ty kupodivu bývají agresivnější, než muži,“ poznamenal Jiří Hradil.

Převoz do protialkoholní záchytné stanice se občas neobejde bez znečištění policejního vozidla. „Většinou je to v případě převozu bezdomovců. Jsme na to už ale připraveni, zadní sedačky máme přikryté plachtou, ta se pak jednoduše omyje,“ prozradil velitel novoměstských strážníků.

Městští policisté nezasahují pouze u zletilých opilců. Zvláště v poslední době přibylo volání k podnapilým nezletilým. „O prázdninách toho je pokaždé více. Tím, že není škola, mají asi více času dělat hlouposti. A taky nemají takový dozor,“ sdělil svůj názor na opilost teenagerů Jiří Hradil.

Nejen lidé ale zaměstnávají městskou policii. Často jsou strážníci volání i k volně pobíhajícím zvířatům. A to ne pouze ke psům, ale také k těm o něco divočejším, například k lesní zvěři, kterou by ve městě nikdo nečekal. „Občas musíme dostávat z komunikace srnce. Někdy jsou natolik zmatení, že zaběhnou až do městských ulic. Většinou se nám je podaří odehnat zpět do přírody a nemusíme ani volat na pomoc myslivce,“ řekl Jiří Hradil.

Kromě psů a srnců musí strážníci odchytávat také hady. V převážné většině případů jde naštěstí o neškodné užovky. Kuriózním případem byl odchyt kozla v jedné z novoměstských místních částí. „Někdo nám tehdy volal, že po silnici pobíhá kozel a ohrožuje dopravu. Tak jsme ho chytili a snažili se najít jeho majitele. To se ale bohužel nepodařilo, i když jsme to zkoušeli i přes sociální sítě. Nakonec se nám kozla podařilo umístit u jednoho z místních chovatelů. Zvíře jsme ještě předtím nechali prohlédnout veterinářem a ten nám řekl, že už je hrozně staré, že má před sebou tak půl roku života. Asi se ho někdo potřeboval zbavit,“ popsal kozlí příběh Jiří Hradil.

Sem tam se stane, že je příjezd policie pro někoho doslova záchranou. Tak tomu bylo i v případě, kdy byla hlídka povolána na ulici Pavlovu, kde se na střeše bývalého výměníku nacházela skupinka dětí. „Když tam strážníci přijeli, děti už seskákaly ze střechy na zem. Jeden mladík přitom upadl a zůstal ležet. Ostatní utekli. Mladík byl zraněný, zlomil si obě ruce. Strážníci mu poskytli první pomoc a přivolali na místo záchranáře, kteří jej převezli do nemocnice,“ informoval Jiří Hradil.