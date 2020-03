Pane Brychto, uzavření Městských lázní jste se ale snažili co nejvíce oddalovat, že?

Snažili jsme se, pokud to šlo, udržet provoz i v omezeném režimu. Dbali jsme na bezpečnost, zvyšovali dezinfekci, omezili provoz na maximálně 100 osob. Když ale vyšlo nařízení o uzavření všech zařízení, nebylo vyhnutí.

Co se tedy nyní v lázních děje? Díky jejich uzavření se nabízí prostor pro případné plánované úpravy, které by se za běžného provozu těžko prováděly.

Uskutečňují se věci, které by se dělaly i za normálního provozu. To znamená údržba, úklidy, sanitární práce.

V práci jsou všichni zaměstnanci?

Ano, ale polovina z nich byla přeřazena do jiných provozů v rámci města. Pět zaměstnanců je tak nyní u technických služeb, další tři pracují na městském úřadu. Po dvou týdnech se pak prostřídají s těmi, kteří pracují v lázních a stříhají roušky pro občany Nového Města. Samozřejmě u nich dbáme na všechna bezpečnostní opatření v souvislosti s epidemií.

Jaké jsou finanční ztráty lázní? To asi nebude mizivá částka.

Každý den přicházíme o 40 tisíc na tržbách. Navíc dál platíme zaměstnance, pro které jsme museli hledat jinou práci. Zhruba to tak vychází, že měsíčně tratíme něco přes dva miliony.

Jak dlouho ještě bude, podle vašeho názoru, tato situace trvat?

Těžko říci, jak se bude celá situace vyvíjet, jak dlouhá tedy bude odstávka. Nemyslím si ale, že otevřeno bude dříve než do konce dubna. Musíme dbát na to, abychom nikoho neohrozili. Až přijde ten okamžik, tak lázně budeme mít připravené, jakmile budeme moci, opět otevřeme.

Co různé karty a dárkové poukazy, prodloužíte jejich platnost?

Určitě ano, zákazníkům lázní prodlužujeme platnost dárkových kuponů. Podle té doby, po níž budou lázně zavřené, pak o tu samou dobu prodloužíme platnost poukazů. Lidé se tak nemusí bát, že by jim něco propadlo. Ať sledují naše webové stránky či facebook, kde naleznou aktuální informace.

Jak vás, úspěšného veteránského běžce, postihla epidemie na sportovním poli?

Docela výrazně, protože zrovna nyní jsem měl být na halovém mistrovství Evropy běžců nad 35 let v Portugalsku. To tak bylo přeloženo na leden příštího roku. Za dalších deset dnů jsem pak měl odletět na Madeiru na mistrovství Evropy v běhu do vrchů, taktéž veteránské kategorie. To bylo odložené na neurčito. Pandemie se prostě dotýká všech sportovců. Samozřejmě to mrzí, ale přednější je zdraví.

V současné době trénujete, nebo jste si dal pauzu?

Trénuji, ale běhám jen do lesa, kde je člověk sám. Vyhledávám takovou cestu, kde vím, že nikoho nepotkám. Pokud bych už musel přes lokalitu, kde bych na někoho měl narazit, tak si samozřejmě nasadím šátek a roušku.

Pro individuální sporty tak omezení v tréninku nebude takové, nebo se pletu?

Tak úplně pravda to není. Třeba u vytrvalostních disciplín to až takový problém není, u nich se člověk může připravovat individuálně. Příprava na krátkých tratí je ale úplně jiná.

Můžete být konkrétnější?

Třeba můj devatenáctiletý syn reprezentuje Česko v běhu na 800 metrů. A v této kategorii běžci potřebují být spolu a připravovat se pohromadě. Situace se tak dotýká i spousty individuálních sportů a kategorií. Třeba trenér Petr Hubáček musel v Novém Městě zrušit tréninky, protože atletický stadion je také uzavřený.

Kdy se podle vás atletické soutěže opět rozběhnou?

Očekávám, že běžecké soutěže začnou nejdříve v červnu, o dřívějším termínu neuvažuji. Navíc i ten červen beru jako hodně optimistickou variantu.