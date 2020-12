S okamžitým otevřením počítá žďárský zimní stadion. „Už od pondělí probíhá tvorba ledu. Z důvodů úspory nákladů byl led rozpuštěný. A teď jsme se rozhodli zimní stadion v souvislosti s avizovaným uvolněním znovu namrazit. A pro sportovce ho otevřít,“ potvrdil starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

O něco později mohou lidé přijít do žďárského relaxačního centra. „Museli jsme zvážit všechna pro a proti, mimo jiné i v kontextu ekonomiky provozu. Nakonec jsme se dohodli, že relaxační centrum bude otevřeno od pondělí 7. prosince,“ informoval Mrkos.

Ve stejný den se v Novém Městě na Moravě otevřou Městské lázně i sportovní hala. „Hala bude otevřená pouze pro individuální sporty, jako je například tenis, badminton nebo lezení. A maximálně pro deset osob. Kolektivní sporty jsou uvnitř zatím zakázány,“ řekl šéf Novoměstských služeb Jiří Brychta.

Také počet lidí v Městských lázních bude omezený. Do fitness centra může přijít nanejvýš deset lidí. „Individuální návštěvy do bazénu musí být v maximálním počtu čtyřiceti osob. A do saunového světa může přijít dvacet osob,“ upřesnil Brychta.

I Městské lázně vedly k pozdnějšímu otevření ekonomické faktory. „Bazény byly vypuštěné, abychom ušetřili. Museli jsme je zase napustit. A musíme počkat, až přijdou výsledky z hygieny, že je voda v pořádku,“ vysvětlil Brychta.