Život místních obyvatel plyne stejně zvolna, jako voda v řece Sázavě. „Jako celá Česká republika, i my teď žijeme situací spojenou s pandemií. To ale není důvod, abychom neměli mít plány a vize. A proč bychom neprojektovali a nepřipravovali akce, které povedou ke zatraktivnění města,“ říká starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Co konkrétního se ve Žďáře aktuálně děje?

Začala revitalizace oblíbené konventské stezky. Místní tam chodí relaxovat a je atraktivní i pro turisty. A začala také obnova stromořadí ve žďárských ulicích. Tou méně populární částí – kácením. Na podzim ale počítáme s výsadbou, půjde až o čtyři stovky nových dřevin.

Žďár se tímto vydává cestou zeleného města?

Nejen tím. Chceme, aby se Žďár profiloval jako moderní, ekologické a technologické město. To znamená město s kvalitním životním prostředím, kde se klade důraz na zeleň, vodu i biodiverzitu. To v souvislosti se změnou klimatu bude hrát stále větší roli v životě lidí. A bude to souviset s kvalitou života.

Snažíte se o kvalitní život lidí ve Žďáře. Jak je na tom město s úbytkem nebo naopak přírůstkem obyvatel?

Žďáru rok od roku počet obyvatel statisticky klesá. Podle mě jde ale jen o statistická čísla. Ve Žďáře žije o několik tisíc lidí více. Ale nemají zde trvalé bydliště. Odpovídá tomu i poptávka po práci u místních firem.

Můžete lidem, kteří by se ve chtěli Žďáře usadit, nabídnout bydlení?

Bydlení je z větší části věcí trhu. Ale i tak připravujeme řadu projektů. Chystáme městské byty, ty se začnou stavět letos. Byty půjdou do prodeje, budou to takzvané byty se závazky. A chystáme i rezidenční projekt, který vznikne na Klafaru. Na to naváže v dalším roce výstavba bytů takzvaného dostupného bydlení. Bude určeno pro matky samoživitelky, seniory nebo lidi v tíživé sociální situaci. A rozběhl se také projekt výběru koncesionáře pro firemní bydlení, což je společný projekt města a firemního sektoru.

S nabídkou bydlení jde ruku v ruce i nabídka práce. Vy jste v minulém roce rozšířili průmyslovou zónu. Mají firmy zájem ve Žďáře podnikat?

Zájem je velký, jsem rád, že si můžeme vybírat. Vybíráme menší nebo střední firmy, které budou lidem dobře platit a zaměstnávat kvalifikované zaměstnance. Vysokoškoláky i středoškoláky, technicky a jinak odborně zdatné lidi.

Ve Žďáře ale není všechno jen pozitivně nastavené a krásné. Žďár je takovou popelkou mezi ostatními městy pokud jde o jeho centrum. Žďárské náměstí nepatří k atraktivním a turisticky vyhledávaným. A to i přesto, že v poslední době prošlo velkou proměnou.

Naše náměstí je opravdu takovou popelkou ve srovnání s historickými centry jiných měst. Udělejme ale z nevýhody výhodu. Centrum města může být i soudobé a moderní. Konec konců jedna z jeho částí už nabývá určité podoby, v níž se kombinuje historie se současností. A na náměstí navazuje Nádražní ulice i krásný prostor Farských humen. Byli bychom rádi, kdyby se kulturně-společenský život začal odehrávat spíše za kulisami náměstí než v centru města. Jde hlavně o to, aby město žilo.

Žďár má ale co nabídnout i turistům.

Tradičním magnetem je kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Stejně jako v minulém roce, tak i letos plánujeme pod poutním kostelem pastvu ovcí, která ještě umocňuje historický náboj barokní stavby. A velký zájem mají návštěvníci i o zámek Kinských a Muzeum nové generace. Pro milovníky sportu a přírody je zase přitažlivé okolí Žďáru, které nabízí spoustu příležitostí pro aktivní odpočinek.