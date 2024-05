Věž kostela svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí se i letos otevře pro běžné návštěvníky. Lidé si budou moci užít oblíbené výhledy na město i dálniční most Vysočina.

Pohled na Velké Meziříčí z věže kostela svatého Mikuláše. | Foto: se svolením autorky blogu Holka na vandru

Věž kostela svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí je jednou z oblíbených turistických atrakcí města. Letos se věž pro návštěvníky otevírá 1. června a přístupná bude až do 8 září.

Výhledy na město, nebo třeba na dálniční most Vysočina - jeden ze symbolů Velkého Meziříčí, si budou moci návštěvníci vychutnat vždy od pondělí do soboty od 9 do 18 hodin a v neděli od 12 do 18 hodin. Vstupné je 30 korun.

Kostel svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí se pyšní více než čtyřmetrovým ciferníkem. To z něj dělá největší prosvětlený ciferník ve střední Evropě.