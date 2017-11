Město chystá parcely pro výstavbu rodinných domků

Žďár nad Sázavou – Již podeváté se letos koná kampaň Týden rané péče, která má za cíl zvýšit povědomí veřejnosti právě o rané péči. Tato bezplatná terénní sociální služba podporuje rodiny, do nichž se narodilo dítě s postižením. Práce s rodinami pak probíhá v případě zájmu klientů až zhruba do sedmi let věku dítěte.