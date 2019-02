Nové Město na Moravě – Zajistit místním obyvatelům levnější volání z mobilních telefonů se nyní chystá novoměstská radnice. Jestliže se podaří uzavřít dohodu s operátorem a usmlouvat nižší neomezený tarif, budou lidé v Novém Městě na Moravě a jeho místních částech moci od začátku listopadu uzavírat zvýhodněné smlouvy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek

„Rozhodli jsme se k tomuto kroku hlavně proto, že dnes je telefonování pro běžného občana docela drahé. A nepřijde nám fér, aby důchodkyně s nízkým příjmem platila za telefonování několikanásobně vyšší částku než dobře placení manažeři velkých firem. To je podle nás špatně,“ vyjádřil se starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Město tak reaguje na zavedenou praxi, kdy operátoři umožňují velkým firmám platit za neomezený tarif mnohonásobně nižší částky, než je běžné. Společnosti tak dokáží usmlouvat cenu dokonce i pod 200 korun měsíčně. „Snacha pracuje pro jednu firmu ve Žďáře a říkala, že zaměstnavatel za jejich telefony platí 180 korun měsíčně. Mně neomezené volání i s daty, které ona má, nabízel operátor za 800 korun. Kde bych na to asi tak vzala? Sice by se mi internet v mobilu líbil, ale raději si koupím kredit za 300 korun na volání a esemesky. Kdyby se ale městu podařilo usmlouvat nižší paušál, určitě bych si smlouvu uzavřela,“ pochválila snahu místní radnice Jana Svobodová z Nového Města na Moravě.

Město bude v tomto případě suplovat pro své obyvatele velkou firmu. „Kdysi se nám už podařilo vyjednat pro místní nižší tarif za elektrickou energii u společnosti E.ON. Teď to zkusíme s mobilními operátory. Rádi bychom, kdyby šli s cenou alespoň o dvacet procent dolů,“ vysvětlil Michal Šmarda.

Postup města se bude trochu lišit od zavedených metod komunikace mezi velkými firmami a mobilními operátory.

„Zorganizujeme veřejnou soutěž, do níž se mohou přihlásit operátoři, kteří o spolupráci budou mít zájem. Jednáme i s dalšími obcemi, které by se k nám chtěli připojit a jít do toho společně. A to nejen v okolí, ale napříč celou republikou. Bude to takový pilotní projekt, snad se to podaří,“ vysvětlil Michal Šmarda.

Veřejná soutěž se uskuteční v září. Výsledek bude znám v říjnu. Poté město výsledný tarif zveřejní. „Nakonec zajistíme operátorovi místo pro uzavírání smluv. Výhodné to bude jak pro místní obyvatele, protože budou mít levnější tarif, tak i pro operátora, který může získat velký počet nových smluv. Nemyslím si, že budeme schopni dosáhnout na takové slevy, jaké mají velké firmy. Ony dávají operátorovi jistotu velkého množství zákazníků. My mu pouze zprostředkujeme kontakt s našimi občany. Pokud se to podaří, určitě se přidají i další obce a operátoři získají víc klientů,“ podotkl novoměstský starosta.