Větší omezení město chystá například v Lipové ulici, u Klafaru nebo na Haškově ulici. „Tam, kde to bude možné a při zachování bezpečnosti dojde taktéž k vypnutí každého druhého svítidla,“ dodal Hedvičák. Ročně by tak Žďár mohl uspořit od pětašedesáti až do 450 tisíc korun.

K podobným krokům se rozhodli také v Bystřici nad Pernštejnem. „Tam, kde je to technicky možné, vypínáme třeba jednu, nebo dvě fáze. To znamená, že svítí každé druhé světlo. Děláme i opatření, že když jsou v osvětlení dvě trubice, jednu z toho vypneme. Tím opět snižujeme náklady. Opravujeme také stávající vedení veřejného osvětlení a obměňujeme svítidla za úspornější,“ uvedl starosta Bystřice nad Pernštejnem Martin Horák.

Ušetřit by chtěli i v Novém Městě na Moravě. „V některých méně frekventovaných místech bychom veřejné osvětlení vypínali na část noci. Například na cyklostezkách. Světla bychom vypnuli například v jedenáct večer a zapínali bychom je od šesté, nebo sedmé hodiny ranní,“ vysvětlil starosta Nového Města Michal Šmarda. Na radnici uvažují také o tom, že by zredukovali vánoční osvětlení. „Budeme mít pouze jeden vánoční strom. Toto osvětlení bychom taky vypínali třeba v jedenáct v noci,“ nastínil dále Šmarda.

Ve Velkém Meziříčí naopak zatím vše zůstane po starém. „Konzultovali jsme to už zhruba před třemi měsíci s jednatelem našich technických služeb, které se o veřejné osvětlení starají. Zatím jsme k žádnému řešení nedospěli,“ sdělil starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras s tím, že v budoucnu se k této problematice určitě ještě vrátí.