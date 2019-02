Žďársko - Bystřická radnice plánuje prodat pozemek pro výstavbu komunitního domu pro seniory v lokalitě Rovinky. Cena činí tisíc korun za metr čtvereční.

S věkem ubývá sil a přibývá nemocí, přičemž většina lidí chce s malou pomocí co nejdéle žít samostatně. Města v okrese proto myslí na stavby seniorských bytů. | Foto: Jan Karásek

„Ozval se nám zájemce, který nám to navrhl. Nám se ta myšlenka zamlouvá jako řešení do budoucnosti. Zatím máme bytů v domě s pečovatelskou službou dostatek, ale jak bude populace stárnout, nemuselo by to stačit, takže další možnosti ze strany soukromých investorů vítáme," uvedl bystřický místostarosta Josef Vojta.

V domě s pečovatelskou službou v Bystřici je sto čtyři bytů a další čtyři v denním stacionáři v ulici Pod Horou. „Město stavbu nových bytů neplánuje, věnujeme se postupné rekonstrukci stávajícího bytového fondu. Letos je v domě s pečovatelskou službou počítáno s rekonstrukcí elektroinstalace ve společných prostorách, příští rok začneme postupně vyměňo-vat rozvody v bytech," doplnil Vojta.

Podmínkou prodeje pozemku, kde majitel postaví dům pro seniory, je jeho závazek prodloužit vodovodní řad, vybudovat místní komunikaci a kus chodníku, připojit jeden sloup a postavit parkovací stání podle počtu bytů. „Zastupitelé to budou řešit až v září, protože nyní zájemce čeká, zda se mu na projekt podaří získat dotaci," dodal místostarosta.

S novými bytovými jednotkami, určenými pro seniory, počítají i v Novém Městě na Moravě. Pokud se radnici podaří získat dotaci, nový dům s pětadvaceti byty vyroste v lokalitě pod nemocnicí.

„Zabývali jsme se problémy v sociální oblasti, mimo jiné i bydlením pro seniory a zdravotně postižené. Žádosti se-niorů o ubytování v domě s pečovatelskou službou se navyšují, což budeme muset co nejdříve začít řešit," sdělil novoměstský místostarosta Stanislav Marek s tím, že pokud se radnici podaří v příštím roce získat státní dotaci, začnou se stavbou neprodleně.

Předpokládané dokončení vícepodlažního bytového domu by tak spadalo do roku 2017. „V minulosti už podobné dotační tituly vypsány byly a na tyto byty byla možnost získat podporu ve výši až šesti set padesáti tisíc korun na bytovou jednotku," konstatoval místostarosta Marek.

V novoměstském domě s pečovatelskou službou je padesátka bytů, jeho součástí je i půdní vestavba s několika městskými byty. V těch jsou ale už nyní někteří obyvatelé seniorského věku.

Podle slov místostarosty Stanislava Marka chybí na Novoměstsku také domov se zvláštním režimem, který by poskytoval pobytové služby osobám se sníženou soběstačností kvůli věku či duševní nemoci. „Tato služba nám chybí, budeme se proto snažit oslovit kraj, aby zapracoval do střednědobého plánu sociálních služeb i tuto naši potřebu," vyjádřil se novoměstský místostarosta Marek.

O vybudování nového domova pro seniory se zvláštním režimem a kapacitou sto až sto dvacet lůžek usilují ve Žďáře nad Sázavou. S krajským úřadem tamní radní jednají o umístění zařízení do volného objektu po praktické škole v Komenského ulici.

Služby lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc kvůli onemocnění stařeckou nebo jinou demencí a Alzheimerovou chorobou, poskytuje ve Žďáře Seniorpenzion Fit. Tamních čtyřicet lůžek ale zdaleka nedostačuje poptávce ze strany klientů.

„Dalších padesát až šedesát lidí, kteří potřebují celodenní péči, je nyní umístěno v domě s pečovatelskou službou či domově klidného stáří. Ty ovšem zase nemají potřebné technické zázemí," informoval místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement. Pokud zařízení pro seniory vznikne, bude jeho zřizovatelem Kraj Vysočina. Žďárská radnice navrhla pro zřízení domova se zvláštním režimem využít a přestavět budovu v Komenského ulici, kde sídlila praktická škola, a v současné době ji opouští speciální pedagogické centrum, jež se přesouvá do Smeykalovy vily.

„Zřízení nového domova ve Žďáře nad Sázavou budeme podporovat," podotkl radní Kraje Vysočina pro sociální otázky a rodinnou politiku Petr Krčál. Pokud vše půjde bez komplikací, výhledově může nový dům pro seniory ve Žďáře nad Sázavou vzniknout za tři roky.

Tři domy po městě

S navýšením počtu bytů pro seniory výhledově počítají rovněž ve Velkém Meziříčí. Tam mají domy s pečovatelskou službou tři, ale dva z nich jsou již starší a ne zcela vyhovující všem potřebám klientům. „Seniorů bude přibývat, s čímž samozřejmě musíme počítat. S novým domem s pečovatelskou službou ale v této chvíli počítáme pouze v případě, že by se nám na stavbu podařilo získat dotaci," řekl starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid.