Úmorné vedro, rozpálené chodníky a pot na čele po pár krocích. Takové léto zažívá většina lidí ve městech i na Vysočině. Jsou různé možnosti jak se ochladit, od ledového nápoje, přes zmrzlinu až po všudypřítomné klimatizace. Jenže ty nejde aplikovat přímo na ulicích. Řešení je přitom poměrně jednoduché, jako přirozená klimatizace může posloužit i zeleň, stromy poskytují přirozený stín a navíc dokážou své okolí zchladit až o několik stupňů.

Stromy donedávna rostly i na Karlově náměstí v Třebíči. Na začátku roku ale musely ustoupit, kvůli generální rekonstrukci. Tento krok mnoho lidí pobouřil. „Je mi z toho smutno, stromy tam byly od doby, co jsem byla malá holka. Dělaly stín a v létě pod nimi bylo příjemně. Což se určitě nedá říci o rozpálené středové části náměstí,“ postěžovala si Anna Dvořáková.

Stromy a zeleň se má do centra vrátit, počítá s nimi schválená podoba rekonstrukce. Podle některých je ale množství neúměrné rozloze. „Já bych to uvítal. Všude se mluví o tom, jak se otepluje země, roste teplota. Ale když se podíváte do praxe, všude se vše vykácí a pak musí jezdit kropící vozy, aby lidi v centrech nezdechli. Přitom by stačilo kdyby tam nebyl jeden strom na x metrů,“ mínil Ondřej Kříž.

Zeleň v centrech měst



- v rámci revitalizace museli v Třebíči pokácet všechny stromy na náměstí



- ve finálním projektu se počítá se zelení na horní a spodní straně Karlova náměstí



- horní stranu osází letos v listopadu, spodní pak příští rok



- zasází zde šedesát okrasných hrušní a pět javorů babyka



-oproti tomu v Jihlavě začali revitalizaci náměstí právě sázením stromů, celkem tam přibude téměř padesát dalších stromů

Podle radnice brání většímu množství zeleně zejména orgány památkové péče. „Město s památkáři nadále jedná, bohužel se k zasazení většího počtu stromů prozatím nestaví nijak vstřícně. Jednání však zatím není stále u konce,“ sdělila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Nové vzrostlejší stromy budou podle záměru po vnějším obvodu chodníků na horní i spodní straně náměstí. „Na horní straně je vysadí letos v listopadu, spodní stranu náměstí osází příští rok. Celkem by tam mělo růst šedesát okrasných hrušní a pět javorů babyka. Připravují se speciální místa s hlínou pro usazení stromů. Usilujeme o to, aby stromy byly i ve středové části náměstí,“ popsala Martakidisová.

V rámci rekonstrukce plánuje město do péče o zeleň v centru zapojit i retenční nádrže. „Vyplnily prostor po veřejných záchodcích nedaleko sousoší Cyrila a Metoděje. Zachytí dešťovou vodu, kterou využijí zaměstnanci města na zalévání,“ uvedl starosta města Pavel Pacal.

Oproti tomu v Jihlavě jsou opačnou cestou. Revitalizaci náměstí nezahájí kácení, jak by se dalo čekat, ale naopak nové sázení stromů. „První ze tří obytných „pokojíčků“ vytvoří nové místo, které přinese kýžený stín i vodní prvek. Vznikne nad Obchodním domem Jihlava, kde vysadí pět jerlínů. Další dva vzniknou v jižní části náměstí při dalších etapách,“ potvrdila Aneta Hrdličková z jihlavského magistrátu. Ve výsledku se na Masarykově náměstí v Jihlavě počítá se 105 stromy, což je oproti dnešním osmapadesáti téměř o polovinu více.