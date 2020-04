Prvního nakaženého Covidem-19 na Vysočině hygienici oznámili 11. března. Byl jím šestapadesátiletý muž ze Žďáru nad Sázavou, který se vrátil z Itálie, kde pracoval jako montér. O dva dny později se nákaza potvrdila i u jeho partnerky.

„Už když v lednu do Itálie odjížděl, měl obavu. Ale byla to jeho práce. Když se před čtrnácti dny začala nákaza rozšiřovat, chtěl hned odjet. Měl strach. Ale na druhou stranu zvažoval, jestli to není zbytečná panika,“ svěřil se tehdy Deníku kamarád nakaženého Pavel Kadlec s tím, že bezprostředně po návratu kontaktoval hygienu.

Podívejte se jak se testuje na Vysočině



K těmto dvěma případům se pak postupně přidávaly další nejen na Žďársku, ale i na Havlíčkobrodsku, Jihlavsku a Třebíčsku. Na Brodsku dokonce museli hygienici obec Kynice, kde hrozilo velké rozšíření nákazy, zcela uzavřít. Na dodržování ochranných opatření dohlíželi i policisté. „Měli jsme hlídky na pěti stanovištích. Stáli jsme na příjezdech do obce a otáčeli řidiče, kteří by tudy chtěli projet,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Uzavřené Kynice

Život se do Kynic vrátí na Apríla. „Zatím tam nemáme žádnou trvalou újmu na zdraví. Podařilo se situaci dostat pod kontrolu, takže přejdeme na jinou formu karanténních opatření,“ potvrdil jihlavský hygienik Jiří Kos.

Nákaza se sem pravděpodobně dostala na hasičské oslavě Mezinárodního dne žen, která se konala 7. března. Té se zúčastnil i muž z Prahy, u něhož se virus později potvrdil. „Na pánovi, alespoň navenek, nebylo nic znát. Nevím, jak se cítil, ale nekašlal, nebyl bledý ani neměl slzavé oči,“ zavzpomínal v krátkém rozhovoru pro Deník jeden z účastníků akce Petr Hoskovec.

Nejmasivnější vzestup počtu nemocných pak Vysočina zaznamenala o uplynulém víkendu. Téměř o pět desítek, přičemž polovina byla z Havlíčkobrodska. „Ten nárůst čísla za Brodsko je spojován s případem rozsáhlé nákazy v domově pro seniory v Břevnici u Havlíčkova Brodu,“ uvedl Kos.

První oběť koronaviru

O víkendu se do statistik zapsala i smutná událost. Jedna z nakažených klientek břevnického domova totiž zemřela, a stala se tak první obětí koronaviru na Vysočině. „Pacientka měla přidružená chronická onemocnění. Když se k tomu přidala nákaza Covid-19, její stav to bohužel poznamenalo,“ prozradila Petra Černo, mluvčí havlíčkobrodské nemocnice, kde byla seniorka hospitalizovaná.

Co ale naopak klesá, je množství individuálních karantén. Podle údajů Státní správy sociálního zabezpečení je v tuto chvíli v domácí izolaci 905 lidí. Nejvíce jich bylo v polovině minulého týdne, kdy jejich počet dosahoval téměř čtrnácti set.

Klidný průběh

Celkově má koronavirus na Vysočině poměrně klidný průběh. „Nebýt toho maléru v domově důchodců v Břevnici, tak to u nás probíhá relativně normálně. Rozptyl nakažených v populaci je zhruba vyvážený a nezaznamenáváme nějaký strmý nárůst, jako byl třeba v Praze nebo na jižní Moravě,“ zhodnotil Kos.

Jediným okresem, kam se nový typ koronaviru zatím nerozšířil, zůstává Pelhřimovsko. „To je anomálie, které nerozumím. Je to poslední okres v republice, kde se nákaza zatím nepotvrdila. Skutečně si neumíme vysvětlit, proč to tak je zrovna tady,“ dodal s úsměvem Kos.