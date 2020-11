Letošní téma zdůrazňuje roli médií v totalitní společnosti a to, jakým způsobem vládnoucí režim u nás využíval sdělovací prostředky.

Organizátoři projektu ze společnosti Člověk v tísni museli letos kvůli omezením v souvislosti s koronavirem přesunout filmové projekce s tematikou moderních československých dějin doprovázené besedami s pamětníky, historiky i filmaři do online prostoru.

„Letos se z toho v rámci distančního vzdělávání stala taková masovější akce. I my chceme distanční výuku zpestřit, takže jsme online besedu a film do vyučování také zapojili. Na konkrétní téma pak s dětmi povedeme diskusi. Za normálních okolností míváme besedu s regionálním hostem, kdy k tomu promítáme film. Pak o tématu mluvíme při předmětu základy společenských věd,“ přemítala Marcela Chalupová z Gymnázia Chotěboř, které se do projektu zapojuje pravidelně.

V souvislosti s přechodem škol na distanční výuku letos organizátoři zpřístupnili vzdělávací portál jsns.cz k volnému využití všem. Kromě vyučujících tak mají veškerý obsah zdarma k dispozici i žáci, studenti, rodiče a široká veřejnost.

„Vnímám to jako velikou pomoc. Je to velice podnětné k tomu, aby hodiny nebyly jednotvárné, abychom tam měli nějakou změnu a abychom od studentů získali jejich názor. Je to fajn. Dříve to nebylo pro všechny, zájemci se museli registrovat nebo nějakým způsobem spolupracovat. Teď je to snazší a každý náš student to může využívat,“ pochvalovala si letošní novinku Marcela Chalupová.

Zapojené školy na Vysočině:

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec

Základní škola Želiv

Gymnázium Pelhřimov

Základní škola Nový Rychnov

Základní škola a mateřská škola Dobronín

Gymnázium Jihlava

Základní škola a Mateřská škola Maleč

Gymnázium Chotěboř

Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová

Základní škola a Mateřská škola Polnička

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Základní škola Velké Meziříčí

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

Základní škola Bobrová

Základní škola a mateřská škola Křižanov

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou

Základní škola Okříšky

Katolické gymnázium Třebíč

Základní škola Třebíč

Základní škola v Jemnici

Základní škola a Mateřská škola Budkov