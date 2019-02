NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - Nájemníci městských bytů v Novém Městě na Moravě si poprvé mohou říci: víme, za co platíme. Vyúčtování tepla za loňský rok už se totiž částečně zakládalo na údajích, získaných z měřičů, které na podzim na každé topné těleso v jednotlivých bytech Novoměstská správa budov nainstalovala.

O ceně tepla už mají nájemníci obecních bytů v Novém Městě jasno. Nyní chtějí řešit další problémy – stará okna, využívání společných prostor i opravu balkonů. | Foto: DENÍK/Jitka Kučerová

„Pořád jsme dopláceli, přitom máme slunný byt a teď nám přišel přeplatek více než tisíc korun. Konečně je nějaká spravedlnost,“ uvedla Marta Sobotková z ulice Budovatelů. Instalaci měřicích přístrojů si nájemníci doslova vydupali ze země. Nesouhlasili s vysokými doplatky za teplo a požadovali průhlednější vyúčtování.

Ani teplý byt se nákladům nevyhne

Protože byly měřiče nainstalovány až v druhé polovině loňského roku, nájemníci zaplatili to, co spotřebovali, pouze za měsíce listopad a prosinec.

Spotřeba v předchozích měsících byla rozpočítávána postaru. „Spotřeba se nyní rozpočítává na dva díly. Nájemník zaplatí šedesát procent naměřené spotřeby, zbývajících čtyřicet procent se rozpočítá podle plochy bytu,“ upřesnil ředitel Novoměstské správy budov Jaromír Černý.

A důvod, proč čtyřicet procent platí i ti, kteří by třeba vůbec netopili nebo topili minimálně? „Musí se zohlednit poloha bytu. Pokud by někdo měl středový byt, ostatní by ho vyhřívali a on by neplatil nic. Je to dané vyhláškou,“ dodal Jaromír Černý.

Nájemníci teplem šetří

Řada domácností se i díky tomu, že spotřeba tepla v listopadu a prosinci tvoří třicet procent celoroční spotřeby, dočkala vrácení přeplatků. „Už z toho dvouměsíčního měření bylo vidět, že lidé více šetří,“ potvrdil místostarosta Stanislav Marek, který má bytovou problematiku na starosti.

Novoměstská pobočka Sdružení obrany nájemníků (SON) je ale připravena o cenách dále jednat, a to jak s městem, tak s dodavatelem tepla, Novoměstskou teplárenskou. „Myslíme si, že cena tepla v Novém Městě je stále vysoká. Proto jsme požádali o podrobnou kalkulaci ceny a budeme její vývoj nadále sledovat,“ potvrdila za SON Drahomíra Havlíková. Nyní je v Novém Městě cena za jeden GJ stanovena na 486,15 korun, včetně DPH.