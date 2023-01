Úpravy by se týkaly například ulic Chelčického, Veselské nebo Libušínské. „Líbilo by se mi, pokud by se to změnilo. Doprava ve Žďáře je totiž komplikovaná. Sama jsem řidičkou, takže to zažívám na vlastní kůži. Občas se i bojím jet do centra. Kdyby se v okolí snížila rychlost a provoz prořídl, cítila bych se bezpečněji a klidněji. Teď jde jen o to, aby to lidé dodržovali,“ zamyslela se nad plány důchodkyně Svatava Strašíková.

Žďár chystá opravu zimního stadionu. Potřebuje být úspornější

Se změnami město zároveň v ulicích více přispěje k legalizaci podélného stání. „Stát se může tam, kde pro každý směr jízdy zůstanou aspoň tři volné metry. Ne ve všech ulicích je to však možné. Když tam řidič nechá auto, dopouští se přestupku. Jednosměrky tohle vyřeší. Navrhla nám to policie. Policisté už tak nebudou muset čas od času přimhouřit oči. Detaily ještě máme v plánu společně probrat,“ popsal zástupce vedoucího odboru dopravy Luboš Koubek.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Než k úpravám dojde, bude to trvat několik měsíců. Podle Koubka se za tu dobu může pozměnit také výčet ulic, kde by nová pravidla fungovala. „Ještě budeme návrhy diskutovat s policií i obyvateli. Není to o tom, že se někam píchnou cedule. Chceme vyřešit všechna úskalí předem, abychom to vychytali na první dobrou. Změny se budou týkat především sídlišť a obydlených oblastí. Průtahů se to nedotklo, tam by třicítka nebyla,“ vysvětlil.

Návrhy na zjednosměrnění ulic

Haškova – zjednosměrnění ve směru od restaurace Ingot, začátek Haškova 1272/1 - Haškova 2160/20

Chelčického – zjednosměrnění ve směru ke kruhovému objezdu, začátek Chelčického 2150/26 - Chelčického 2138/2

Veselská – zjednosměrnění ve směru jízdy do centra města v úseku Veselská 13/23 - Veselská7/6

Okružní – zjednosměrnění ve směru jízdy MHD, začátek Okružní 2012/58 - Okružní 2020/81

Libušínská – zjednosměrnění ve směru jízdy MHD, začátek Libušínská, křižovatka u sportovní haly - Libušínská 2284/15

Někteří místní však jsou ke změnám obezřetní. „Těch aut jezdí opravdu hodně. Zvlášť centrem se často nedá projet. Nemyslím si ale, že by změny dopravě jakkoli pomohly. Něco podobného vedení města udělalo ve Smetanově ulici. A málokdo nižší rychlost dodržuje, rozhodně tam řidiči jezdí rychleji než třicítkou. Museli by všude na silnicích stát policisté, aby předpisy konečně někdo dodržoval,“ řekl Deníku obyvatel Žďáru Milan Dymák.

Ten má výhrady i k jednosměrkám. „Řidiči jsou zvyklí na rutinu. Kdyby se všechno najednou změnilo, vznikl by chaos. Aspoň první dny by trvalo, než by si všichni postupně na změny zvykli,“ dodal Dymák.

Obyvatelé Žďáru budou moci své připomínky říct ve středu. Tehdy totiž bude od čtyř hodin veřejná debata na městském úřadu.

Návrhy na snížení rychlosti do třiceti kilometrů za hodinu



U Průmyslové školy: Bratří Čapků, Wolkerova, Nezvalova, Vančurova, Švermova, Nerudova

U Průmyslové školy: Neumannova 1 – 33 (od bazénu po Bratří Čapků)

Libušín: Studentská 6 – 46

Libušín: Libušínská, Kovářova

U Nádraží: Palachova, Haškova, Chelčického

Klafar: Uhlířská, Vápenická, u SATTu

Žďár n.S. III: Komenského, Revoluční 17 - 47

Žďár n.S. III: Okružní horní, Okružní dolní, V Zahrádkách (mimo ul. Brodská)

Žďár I + Žďár III: Brodská + Revoluční u kina, Kopečná, Malá, 1.máje, U Jezu, Barákova, Jiřího z Poděbrad, Veselské, Binkova, Vrchlického, Sadová, Hálkova, Drdlova, Nádražní (od Ivana k poště), Husova, Zahradní, Nábřežní, Radniční

Vysočany: V Lískách, K Přehradě, Na Úvoze

Vysočany: Sychrova, Ferencova, Zelenohorská, Vejmluvova, Studniční, Srázná, Polní, Lesní, Nová, U Pily, Vrbová, Hlohová, Lipová, Luční, Trnková, Rybářská, Javorová, Chrpová, Krátká, Květná, Na Prutech, Vnitřní, Růžová, Žitná