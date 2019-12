Loňská kritika na projíždění lyžařských tratí na Novoměstsku vedla ke změně strategie – kvantita bude nyní nahrazena kvalitou. Namísto stovky kilometrů tras, které se dříve pro lyžaře připravovaly, bude prioritně upravován pouze základní okruh.

Přestože jsou běžkaři na úpravu tratí na Novoměstsku zvyklí a vítají ji, nadšenci nelení a při prvním sněhu si vyjedou stopy vlastní. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

„Po loňské zkušenosti, kdy jsme si ve spolupráci se sportovním klubem a mikroregionem Novoměstsko vzali velké sousto, a snažili jsme se najet pokud možno za každé situace co nejdelší trasy, jsme se letos rozhodli, že se budeme raději inspirovat v jiných lokalitách, které jsou na tom, pokud jde o klimatické podmínky, podobně jako my, a budeme se snažit připravit jen základní okruh. Zato ale kvalitně. A když to půjde, přidáme i další okruhy,“ vysvětlil starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.