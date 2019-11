„Na European Open ve městě Papendal, které se konalo v červenci v Nizozemsku, bylo velmi těžké uspět ve finále družstev. Běžela se tam štafeta a počítaly se všechny čtyři výsledky. Tam jsme v družstvech v kategorii médium získali zlatou medaili. V září jsme se pak ve stejném složení zúčastnili mistrovství světa ve Finsku ve městě Turku, kde se běžely dva běhy a z každého se vždy počítaly tři nejlepší výsledky. Tam se nám podařilo získat stříbrnou medaili a stali jsme se tak vicemistry světa,“ popsala oba úspěšné závody Jitka Hrdinová.

Tým ve složení Martina Magnoli Klimešová a její mudi Kiki, Kateřina Malačková s pyrenejským ovčákem Izzy, Aneta Obrusníková s mudi Ollie a Jitka Hrdinová s pyrenejským ovčákem Nany porazilo jen Německo, a to o pouhopouhou jednu vteřinu. „Závody byly úžasné, moc jsem si užila především atmosféru ve Finsku. Měli jsme skvělé team leadery, kteří se o nás starali a vše nám zajišťovali. Velmi mě bavilo běhat družstva, protože tato atmosféra je s ničím nesrovnatelná. Všichni se navzájem velmi podporují a povzbuzují a neběží se tolik na risk - všechno nebo nic, ale spíš na jistotu - rychle ale přesně. Hlavně proto, že jde o celé družstvo,“ podělila se o své dojmy ze světových závodů obyvatelka Fryšavy pod Žákovou horou.

Teď si užívají jak Jitka Hrdinová, tak i její čtyřnohá kamarádka Nany, chvíle klidu. „Momentálně máme v plánu zimní pauzu, kdy se chceme dát zdravotně do pořádku. V únoru nás čekají závody v Polsku a na jaře hlavně kvalifikační závody na mistrovství republiky, pak European Open ve Velké Británii a Mistrovství světa v agility v Estonsku. Podle kvalifikačních zkoušek uvidíme, co bude dál. Hlavní plán je, abychom byly obě zdravé a co nejvíce si příští sezonu zase užily,“ usmála se Jitka Hrdinová.