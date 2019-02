Žďársko – Právě v těchto dnech se na řadě vodních ploch v okrese činí skupiny rybářů. Začal pro ně totiž vrchol sezony, podzimní výlovy.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Například v Rybářství Kinský ve Žďáře nad Sázavou již v rámci podzimních výlovů zatahovali sítě na známých rybnících Rendlíček nebo Medlov. V příštím týdnu své bohatství v podobě množství šupinatců odhalí rovněž rybník Sykovec mezi obcemi Tři Studně a Vlachovice na Novoměstsku a v prvních dnech listopadu by ho měl následovat rybník Matějovský. „Lovit budeme průběžně až do začátku listopadu. V tento čas by už v kádích měli skončit kapři, kteří budou určeni na vánoční trh,“ uvedl Petr Kulhánek, vedoucí úseku rybářství společnosti Kinský Žďár nad Sázavou.

Na den vyhlášení samostatnosti Československa, tedy ve čtvrtek 28. října, se zase budou v kádích Rybářství Růžička mrskat ryby na břehu dvacetihektarového rybníka Vazebný v Bohdalově. Pozadu nezůstávají ani velkomeziříčští rybáři, kteří mají v plánu v rámci podzimních výlovů slovit na 73 rybníků. První z nich se v gumových holínkách do bahna vypuštěných vodních ploch vydali již v polovině září, ukončení výlovu očekávají kolem 10. listopadu.

„Ze známých rybníků na Žďársku bude loven například Velký Sklenský rybník, a to 4. listopadu,“ uvedl Emanuel Míšek, ředitel Rybářství Velké Meziříčí.

Kdy na výlov

vybrané rybníky Žďárska

15. 10.: rybník Sykovec

28. 10.: rybník Vazebný

4. 11. : rybník Velký Sklenský

4. – 5. 11.: rybník Matějovský

5. 11.: Netínský rybník



Uvedené termíny se mohou změnit. Rybářství zájemcům doporučují, by se před výlovem informovali, jestli není datum výlovu posunuto.