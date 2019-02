„Chceme vyzkoušet, zda se obnova tradice oslavy masopustu ve městě chytne. Ve dvě hodiny odpoledne se sejdeme na Vratislavově náměstí, kde zahraje kapela Rozmarýnka ze Slovácka a uskuteční se nějaká masopustní taškařice. Pak průvod obejde náměstí, přičemž navštíví radnici i muzeum, a zamíří do kulturního domu,“ popsal ředitel Novoměstských kulturních zařízení, které se masopustní tradici ve městě snaží obnovit, Daniel Šimek.

V první řadě se tak do průvodu dostaví namaskovaní přátelé a příznivci Novoměstských kulturních zařízení. „A tímto samozřejmě zveme i další zájemce, kteří se chtějí v masce obnoveného masopustního reje zúčastnit, protože čím více nás bude, tím lépe,“ konstatoval Šimek.

Protože někdejší masopustní masky se už ve městě nedochovaly, účastníci musí spojit domácí výrobu a svoji fantazii, anebo si vypomoci jinak. „Přímo ve městě je půjčovna kostýmů, což nám určitě pomůže. Jinak počítáme také s občerstvením, koblihy napečeme v K clubu, pivo zajistí místní pivovar Hejkal, jitrnice, jelita a další zabijačkové speciality Jatky Fryšava,“ přiblížil Daniel Šimek.

Po „procházce“ městem maškary dorazí do kulturního domu, kde bude masopustní merenda pokračovat. Pro děti je od půl čtvrté odpoledne připraven karneval, dospělí se mohou uchýlit do přísálí nebo restaurace K club, dál se bavit a občerstvovat se přitom masopustními dobrotami. „Zatím to bereme jako zkoušku, a pokud budeme pokračovat i v dalších letech, a já doufám, že ano, stálo by za zvážení do akce zapojit například také místní spolky a podobně,“ dodal Šimek.

V sobotu 23. února se při masopustu pobaví také lidé ve Žďáře nad Sázavou, kde se jej pokusili obnovit už loni. Protože podle organizátorů zájem veřejnosti o akci byl, letos žďárské ostatky na náměstí Republiky odstartují ve 14 hodin a 14 minut.