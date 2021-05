Busta pochází z dílny sochaře Julia Pelikána. „Místní lidé chtěli prezidentovi postavit pomník. Masaryk byl ve velké oblibě, lidé mu neřekli jinak, než náš tatíček,“ uvedl kadovský obyvatel Jindřich Brázda.

Socha oblíbeného prezidenta bývala nejen v Kadově, ale i v dalších obcích. „Přes jednu dědinu mají Masaryka. Je třeba i ve Sněžném, odtamtud ho ale neodvezli. Tam však mají sousoší, Masaryk je na něm ve společnosti Jana Husa. A ten už nevadil,“ řekl Jindřich Brázda.

Kadovský Masaryk se tehdejšímu režimu znelíbil. Rok před sametovou revolucí ho okresní vedení nařídilo odstranit. „Celé ty roky nikomu nevadil. Ale těsně před revolucí se musel odstranit. Namísto něj dali na podstavec plameny," připomenul starosta Kadova Jiří Lausch.

"Tatíčka" chtějí zpět

Bustu Masaryka odvezli do novoměstského depozitáře. „Přijeli jsme z práce a Masaryk byl pryč,“ poznamenal Jindřich Brázda.

Po revoluci se Kadovští rozhodli, že chtějí svého „tatíčka“ zpět. V té době už první prezident nikomu nevadil, a tak nebyl důvod, proč by se neměl vrátit na kadovskou náves. „Jeli pro něj do depozitáře, ale Masaryka tam nenašli. Nevzdali to. Rozhodli se po něm podívat jinde. Nakonec bustu našli na dvoře Horácké galerie. Masaryk tam byl zaházený v kupě kamení. Byl určený na zničení. Tak ho zpod kamení vytáhli a dovezli zpět do Kadova,“ okomentoval návrat prezidentovy busty místostarosta Kadova Miroslav Šedý.

Masarykovo krátkodobé vyhoštění zanechalo na soše pár šrámů. A podepsal se na ní i zub času. „Je trochu odrolená. Už by potřebovala nějak vylepšit. Snad na to taky dojde,“ usmál se kadovský starosta.