Martinické zvony obec natolik proslavily, že to přilákalo i vzácnou návštěvu. „Martinice poprvé v historii navštívil biskup, který si přijel prohlédnout výrobu zvonů. Pak tu sloužil polní mši svatou,“ připomíná významnou událost v historii Martinic starosta.

Martinické zvony pak putovaly na věže do celé republiky. Do Velkého Meziříčí, Cetkovic, Letovic, Oslavan, Pavlic u Znojma a na další místa. „Jeden byl také ulitý pro martinickou zvoničku. Dostal jméno Alois. Správně měl být ale pojmenovaný Anna, protože na svátek svaté Anny se v obci držela pouť. Nebo Martin. Podle historického obecního razítka obce Martinice,“ míní Michal Drápela.

Dílna se do Martinic přesunula v roce 1969 a zabydlela se u Aloise Drápely v čísle dvanáct. „Tehdejší páter Ambroz byl kampanolog, podle zvuku poznal, zda je zvon v pořádku. Zvony ulil mistr zvonař Gabriel Knoss z Brna,“ pokračuje Michal Drápela.

Zvonařská dílna se do Martinic přesunula v roce 1969. Fungovala ve stodole domu Aloise Drápely v čísle dvanáct. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

