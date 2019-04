Žďár nad Sázavou - Relaxační pobyt dle vlastního výběru v hodnotě padesáti tisíc korun – takovýmto darem vzdalo město Žďár nad Sázavou hold rychlobruslařce Martině Sáblíkové. Ona zase na oplátku ocenila tamní úspěšné mladé sportovce – basketbalisty, florbalisty a přespolní běžce.

Martina Sáblíková má nyní za sebou „sezonu snů“. „Pro mě to byla neuvěřitelná sezona a pořád se z toho nemůžu vzpamatovat,“ svěřila se naše rychlobruslařská jednička. „Až poté, co jsem získala na mistrovství světa první zlato, jsem si uvědomila, že bych to mohla zvládnout. Byla to druhá nejlepší sezona mé kariéry,“ řekla úspěšná sportovkyně, která se právě vrátila po zasloužené měsíční dovolené.