„Bylo nádherné počasí a navíc, já svým traktorem jezdím všude,“ vysvětlil nápad vydat se do sídla hejtmana kraje „pradědečkem“ na čtyřech kolech Martin Havelka.

Svou „pětadvacítku“ koupil v roce 2010. „Tehdy byla ve zbědovaném stavu, odpovídalo to desítkám rokům tvrdé práce v zemědělství. Musel jsem traktor celý zrenovovat, to mi trvalo asi rok. Se mnou už má v kolech okolo dvaceti tisíc kilometrů,“ popsal nablýskaného krasavce jeho pyšný majitel.

Do sídla Kraje Vysočina se ovšem nevydal jen Martin Havelka ze Škrdlovic, ale také Miroslav Suma z Agro Vysočina Bystré. Oba jsou totiž majiteli dvou nejkrásnějších traktorů vyhodnocených na nedávném Zetor show v Novém Městě na Moravě. „Martin Havelka měl nejkrásnější traktor do roku 2000 a Miroslav Suma měl zase nejudržovanější traktor vyrobený po roce 2000. Domluvili jsme se, že ocenění jim bude předáno na krajském úřadě. Pan Havelka navíc dostal mobil Iphone 6S Plus. A Miroslav Suma si za traktor Zetor Fortera 100, který jezdí v živočišné výrobě a stále vypadá jako nový, odnesl ještě ještě věcnou cenu - zájezd do Francie s prohlídkou továrny Manitou v Nantes a zastávkou v Paříži,“ prozradil duchovní otec Zetor show Milan Hájek z Moreau Agri Vysočina v Maršovicích.