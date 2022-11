Představte se čtenářům, jaké zaměstnání jste dělala doposud?

Je mi čtyřiačtyřicet let, pocházím z Osové Bítýšky. Ve Velké Bíteši žiji už sedmnáct let se svojí rodinou. Mám tři děti a dosud jsem pracovala více jak šest let ve firmě Labara v Jindřichově, kde jsem měla na starost procesní kontrolu ve výrobě. Pracovala jsem jako analytička. Zaměstnání v současné době ještě předávám.

Jste historicky první žena, která je starostkou Velké Bíteše. Jaký je to pocit?

Pocit je to hezký, zároveň ale i trošku svazující. Cítím takovou odpovědnost vůči ženám, abych obhájila naši pozici. Musím říct, že jsem již dlouho obdivně vzhlížela ke starostkám v okolních obcích. Ráda bych se mezi ně zařadila. Po novém roce, pokud se zadaří, bych ráda pozvala tyto okolní starostky na kávu. Chtěla bych od nich čerpat inspiraci.

Máte z funkce obavy?

Samozřejmě, že obavy jsou. Já si myslím, že takový zdravý strach nebo respekt a pokora by měla být, když člověk nastupuje na nové místo.

O tom, že byste mohla být starostkou města se rozhodlo poměrně narychlo. Jak k tomu došlo?

Původně měl být starostou Tomáš Kučera, který byl také lídr kandidátky KDU-ČSL, ale neměl úplnou podporu většiny zastupitelů. Myšlenka, že já bych mohla být starostka vznikla asi dva nebo tři týdny před ustavujícím zastupitelstvem. Předtím by mě nikdy ani nenapadlo, že budu starostka. Takže to bylo takové rychlé.

Jaké jsou hlavní priority vedení Velké Bíteše pro následující čtyři roky?

Doufali jsme, že to prioritou nebude, ale je to tak, budou to energie. Dále cítíme, že je nyní na řadě řešit technický stav budovy místní speciální školy. S panem místostarostou jsme si za necelé dva týdny prošli všechny místní školy a školky, které spadají pod město. Ve všech už je rekonstrukce hotová, na pořadu zůstává speciální škola. Budeme se tedy muset zaměřit na ni. Poté jsou to další projekty, které jsou ve městě rozjeté. Je toho hodně. V plánu je také řešení tématu městských bytů. Promýšlíme jakým způsobem postupovat, ale jejich rozšíření je určitě v plánu.

Plánujete dělat něco jinak než předchozí vedení města?

Budu se snažit o trochu lepší komunikaci.

Jak chcete řešit současnou situaci ohledně energií a s nimi spojenou drahotu? Kde chcete šetřit?

Máme v pondělí jednání s energetickým poradcem. Necháváme si dělat různé přehledy spotřeb energií. Pan místostarosta se na tuto problematiku zaměřuje. Ve všech školách a školkách, které jsme procházeli, se na toto zaměřoval. Díval se jestli třeba na základní škole v tělocvičně bude potřeba vyměnit stará halogenová svítidla. Ta mají velkou spotřebu. Ve školce u stadionu jsou staré zářivky a podobně. Jedním z témat je také fotovoltaika.

Funkce starosty města je náročná jak fyzicky, tak psychicky. Neodrazovalo vás vaše okolí a rodina od této funkce?

Moje nejbližší rodina mě od začátku plně podporovala. Odrazovala mě moje babička, které bude na jaře devadesát. Intenzivně mi to rozmlouvala. Ale nedala jsem se.