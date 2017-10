Manželé z Třeště využili ve Žďáře voličské průkazy

Žďár nad Sázavou – Hned úderem 14. hodiny v pátek 21. října začali lidé ve Žďáře hlasovat pro své favority do sněmovních voleb. Někteří i chvilku čekali - o pár minut dříve přišli třeba první voliči, jejichž volební místností je ve žďárském gymnáziu. Po 14. hodině se hned začali trousit další.

Voličský průkaz. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Karel Pech

Pár minut po 14. hodině přišla odevzdat svůj hlas i šestaosmdesátiletá Jarmila Judová. „Ano, jsem ten poctivý volič,“ usmívala se na otázku, zda chodí k volbám pravidelně. „Beru to jako svou občanskou povinnost,“ dodala. Jak dodala, o tom, koho bude volit, byla rozhodnutá už dlouho.

Ve žďárském gymnáziu ale volili třeba i manželé Indráčkovi z Třeště. „Trávíme teď čas blízko Žďáru na chatě, tak jsme si zařídili voličské průkazy“ pověděli. Indráčkovi ale i tak volili skoro „doma“. „Protože předtím jsme tady ve Žďáře čtyřicet let žili,“ vysvětlil Vlastimil Indráček, když prakticky ve dveřích volební místnosti odpověděl na hlasitý pozdrav dalšího příchozího a prohodil s ním pár vět. „No to snad není možné – my jsme se spolu učili, ale snad posledních třicet let jsme se neviděli, až teď,“ usmíval se po setkání se známým.

I manželé Indráčkovi volí pravidelně a myslí si, že k volbám by měl jít každý. „To je jasné, ale spousta lidí bohužel sice nadává na situaci, ale k volbám potom nejdou. Jenže jinak se nic změnit nedá. Byli bychom i pro to, aby byla účast u voleb povinná,“ shodli se manželé. O svém favoritovi do sněmovních voleb měli oba jasno. „Volili jsme oba stejně,“ prozradila také Růžena Indráčková. „Vidíte to, v ostatním se neshodneme, ale v tomhle jo,“ komentoval to se smíchem její muž.

„Také k volbám chodím pravidelně, a podle mě by měli myslím si, že by tohoto práva měli využít všichni,“ poznamenala Marie Magdalena Mašková, která přišla hlasovat do jedné z volebních místností ve žďárské Knihovně Matěje Josefa Sychry. Tam například hned po zahájení voleb zaznamenali větší „nával“ - za necelou půlhodinu „odbavili“ kolem stovky příchozích, tedy zhruba desetinu z celkového počtu 1005 voličů registrovaných v příslušném volebním okrsku.