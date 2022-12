V různých časopisech a novinách se podle vlastních slov čas od času nějaké soutěže zúčastní. Se smíchem však přiznávají, že nyní je to poprvé, co něco vyhráli. „Když mi paní zavolala a výhru oznamovala, nejdříve jsem tomu vůbec nevěřil,“ směje se Holík. Na to, že se soutěže účastnili, prý úplně zapomněli. „O to víc jsme byli překvapení. Když jsem to manželce říkal, myslela si, že si z ní dělám legraci,“ vyprávějí příhodu se smíchem manželé.