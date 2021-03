Není to moc obvyklé, aby obce kupovaly vlastní traktor.

My jsme ho pořídili už v minulosti, ale protože nebylo tolik peněz, tak byl jen obyčejný. Je to už deset let, co ho máme. Takže jsme si zažádali o dotaci na nový.

A uspěli jste?

Napoprvé ne. Teď už se nám to povedlo. Takže nás čeká poměrně velká investice. Bude stát asi milion a půl a bude prioritně určený na zpracovávání kůrovcové kalamity.

Kolik budete muset zaplatit z rozpočtu obce?

Asi osm set tisíc.

Myslíte, že se kůrovcová kalamita u vás už zastavila?

To ne, stále to pokračuje. Kůrovec se v lesích pořád rozšiřuje. A přidávají se i další problémy. Do pěti let musíme zalesnit, ale docházejí stromky. Nejsou k sehnání.

Kdo s traktorem pracuje?

Máme jednoho zaměstnance obce. Je to shodou okolností můj manžel. Možná to tak trochu vypadá, ale nechtěli jsme z toho dělat rodinný podnik. Ale potřebovali jsme člověka, který má různá řidičská oprávnění. A to on má.

Vy jste neuvolněná starostka, dá se to zvládat s vaším povoláním a rodinou?

Už jsem dost vyčerpaná. Táhnu to třetí volební období. K tomu učím. Kdybych neměla teď jarní prázdniny, tak bych to už asi nezvládala. Pro běžně pracujícího člověka jsou tři volební období maximum. Už si tady ale vychovávám následovníky. Máme tu šikovné a ambiciózní mladé zastupitele, kteří by podle mě byli schopni obec převzít.

Takže hodláte předat žezlo?

Asi ano, i když stejně se budu stále zapojovat. Vedli nás k tomu už naši otcové. Máme nadstandardní vztahy, u nás je to všechno na vlastenecké bázi. Pomáháme v podstatě všichni.

Blažkov je sice poměrně malá obec, ale má i místní část. Můžete ji představit?

Patří k nám i Dolní Rozsíčka. Tam bydlí okolo devadesáti lidí. Co se týká čísel popisných, tak Blažkov jich má sedmdesát šest a Dolní Rozsíčka třicet čtyři.

Co dalšího hodláte letos udělat?

Chystáme stavební parcely. Letos už je budeme prodávat a bude se stavět. Máme jich čtrnáct, ale k prodeji jich chceme zatím nabídnout pouze sedm. Dalších sedm nám zůstane do budoucna. Děláme to hlavně pro místní obyvatele a zájemců máme dost. A chceme letos také opravit spojovací silnici mezi Blažkovem a Dolní Rozsíčkou. Bude to ale záležet na tom, jestli dostaneme dotaci.