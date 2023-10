Herálecký kreslíř vtipů Radek Chodura je mimo jiné i vášnivým houbařem. Nevynechá jedinou příležitost vypravit se do lesa a prohledávat jehličí, mech i trávu, aby nešel domů s prázdným košíkem. „Moc hub teď sice neroste, ale užívám si to,“ usmívá se.

Vtipy kreslíře Radka Chodury z Herálce. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Za houbami do lesů v blízkém i vzdálenějším okolí míří prakticky den co den. „Dokud je počasí, bylo by hříchem sedět doma,“ vysvětluje. Ale ani doma jen tak nesedí a nezahálí. Vezme si do ruky papír a fix a pustí se do kreslení vtipů. V poslední době je jejich téma jasné. V hlavní roli jsou houby a houbaři.

Speciál houbyZdroj: Deník/Jan Lakomý