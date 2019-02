Žďársko - Kominíkům teď bez ustání v kapsách vyzvánějí mobilní telefony. Začala topná sezona a majitelé domů na poslední chvíli řeší kontroly a čištění komínů. Kdo je nechal na začátek podzimu, může teď na volný termín čekat i několik týdnů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Daniel Seifert

„Ano, máme toho v posledních dnech hodně stálé zákazníky, k nimž jezdíme na začátku topné sezony pravidelně, a zároveň se snažíme obsloužit ty, kteří na to přes léto zapomněli. Ovšem bývá to tak každý rok, jakmile se ochladí, začnou nám lidé volat," řekl Jan Leksa, kominík ze Svratky. Opozdilci si u něj nyní na volný termín musejí počkat i tři týdny.

Podobnou zkušenost mají také ostatní kominictví. „Práce teď máme čím dál více, hodně lidí se o komín totiž začne zajímat, až když se začne topit. Ale také máme pravidelné zákazníky, kteří si kontrolu každý rok zajistí včas," řekl Jaroslav Podsedník z JPK kamnářství a kominictví v Bystřici nad Pernštejnem.

Každý majitel nemovitosti, která má komín, by měl v budově nejméně jednou ročně nechat zkontrolovat spalinovou cestu. Ukládá mu to vládní nařízení, které platí od 1. ledna 2011.

Vyčistit si mohou lidé komín na pevná paliva sami, což by měli udělat alespoň dvakrát, třikrát za rok. „Kdo to technicky a fyzicky zvládne, splní tak jednu část povinnosti - vyčistí kouřovod, komín a vybere saze. Ale aby měl jistotu, že je skutečně všechno v pořádku, je potřeba nechat komín zkontrolovat odborně způsobilou osobou, a tou je kominík. Ten pak o tom vystaví doklad," vysvětlil Jan Leksa.

Potvrzení od kominíka chtějí v případě požáru, který vznikne kvůli sazím, hasiči i pojišťovny. Když pak majitel požárem poškozeného objektu doklad nemá, pojišťovna může při likvidování události krátit pojistné plnění.

„Nemáme to taxativně dané, například určené v procentech. Posuzujeme události případ od případu," informoval Luboš Zeman ze žďárské pobočky Hasičské vzájemné pojišťovny. „Pojišťoven je ale mnoho, samozřejmě to nemusí být u všech stejné. Některé třeba mohou plnění kvůli chybějící kontrole spalinové cesty i odmítnout. My ho neodmítneme, pouze krátíme," dodal Zeman.

Kominíci v budovách kontrolují celou spalinovou cestu. „Zkontrolujeme kouřovod, zjistíme, v jakém stavu je venkovní plášť a zda jsou hořlavé konstrukce v bezpečné vzdálenosti od komína," popsal obvyklý postup Jan Leksa.

Zároveň kominíci kontrolují i vnitřek komína. „Do vyčištěného komína se podíváme kamerou, ověřujeme i jeho průchodnost," sdělil Jan Leksa.

Je možné čistit komín, když už se topí? „Samozřejmě, jen musí vychladnout spalinová cesta. U plynových spotřebičů na to stačí pár minut, a s těmi, kteří užívají spotřebiče na pevná paliva, domluvíme návštěvu tak, aby přestali topit alespoň tak dvě hodiny před naším příchodem, to na vychladnutí stačí," řekl Leksa. Cena běžné kontroly a čištění spalinové cesty se ve svrateckém kominictví zhruba pohybuje mezi 300 a necelými 500 korunami, podle rozsahu prací.

Kromě kominíků také hasiči neustále upozorňují na nutnost pravidelného čištění komínů každoročně vyjíždějí k požárům, jež způsobí právě saze, co se vznítí. Když vyšetřují případný požár, potvrzení o odborné kontrole spalinové cesty je potřeba přeložit také jim. „Pokud doklad není, mohou hasiči majiteli nemovitosti uložit pokutu," připomněl Luboš Zeman.