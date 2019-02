Nové Město na Moravě – Milovníci bílé stopy si budou muset o tomto víkendu odpustit lyžování v novoměstské Vysočina Areně. Ta je od pátku 1. února pro veřejnost uzavřena, a to z důvodu Mistrovství České republiky v běhu na lyžích pro dorost a dospělé.

Amatérské závody s názvem Strabag Ve stopě Zlaté lyže v Novém Městě na Moravě navazují na klasické závody Zlatá lyže. | Foto: Deník / Loskot Jaroslav

Lyžování pro veřejnost bude opět umožněno v pondělí 4. února, kdy se do bílé stopy ve Vysočina Areně mohou zájemci vydat v době od 7 do 9 hodin a pak od 12.30 do 14.30 hodin.

Na úterý 5. února je pro změnu naplánováno večerní lyžování pro veřejnost, a to v době od 17.30 do 19.30 hodin.