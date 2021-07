Lužánky brzy nabídnou i další atrakce. „Celý areál se neustále rozšiřuje. Loni na podzim jsme pod borovicí objevili starou studnu a rozhodli jsme se ji obnovit,“ řekl starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

V pohádkové aleji bude zanedlouho nová studna s pumpou. Taková, z jakých nabírali vodu naše babičky „Děti to často znají už jen z pohádek a filmů, málokdo má doma studnu s pumpou. Dnes stačí jen otočit kohoutkem, ale dříve se muselo pro vodu chodit a vynaložit trochu námahy. Nebude na škodu, když si to do Lužánek přijdou vyzkoušet,“ usmála se Pavla Pečinková.

Voda ze studny poutníky, kteří do aleje zavítají v letním parnu, osvěží. Nebude ale jedinou novinkou v této lokalitě. „Počítáme i se stojanem na opravu kol. Bude u něj i nářadí, aby mohli cyklisté v případě nutnosti uvést svá kola do provozuschopného stavu,“ pokračoval Karel Pačiska.

Třetí novinku, která vznikne v těsném sousedství Pohádkové aleje, si vybrali sami obyvatelé Bystřice nad Pernštejnem v participativním rozpočtu. I tentokrát jde o vodu a letní osvěžení. „Svým hlasováním rozhodli, že se do dětského hřiště před zimním stadionem mají zabudovat vodní prvky. Takže se tam právě nyní buduje takzvané mlhoviště. A bude tam i malé brouzdaliště a pítko,“ popsal Karel Pačiska.