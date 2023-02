„Není to nějak skvěle placená práce a je to dřina. Když od ní někdo odejde, zpravidla se už nevrátí. Lidé, co nám pomáhali, zestárli. A mladým se do toho nechce,“ dodala.

Členové Sdružení Krajina se snaží částečně nahradit lidský faktor technikou. Velkým pomocníkem sekáčů se například stala čtyřkolka na svážení trávy. „Hodně nám to pomohlo. Usnadnila a zrychlila nám práci,“ usmála se Dagmar Kafková.

Ale ani zakoupená čtyřkolka neurychlila práci natolik, aby se stihlo posekat tolik hektarů podmáčených luk, co v předchozích letech. Sdružení Krajina proto sáhlo po dalším opatření. „Už v minulých letech jsme si řekli, že by bylo dobře rozšířit péči o krajinu Žďárských vrchů pastvou. V roce 2018 jsme začali s prvním vypásáním, šlo o zkušební půlhektarovou pastvu na Babíně. Vloni jsme pomocí oveček a shetlandských poníků vypásli už jedenáct hektarů luk, a to v lokalitách Babín, Staviště, Meandry Svratky u Milov a Pastviska u Odrance. Pastva tak aspoň částečně kompenzuje současný nedostatek lidských sil,“ vyjmenovala Dagmar Kafková.

Sdružení Krajina tak našlo cestu, jak alespoň částečně nahradit lidskou práci. „Ačkoliv jsme původně zamýšleli, že bychom pastvou rozšířili množství luk, o které se staráme, situace se změnila a v současné době pastva alespoň částečně kompenzuje nedostatek lidí. Uvidíme, jak se budou věci dále vyvíjet, nicméně do budoucna by pastva mohla hrát významnou roli v péči o krajinu,“ zamyslel se nad situací ředitel Sdružení Krajina Tomáš Blažek.

Sdružení Krajina stále hledá pomocníky. „Brigádníci by nám moc pomohli. Sekáče většinou máme, ale hledáme lidi na hrabání a svoz trávy,“ vzkázala případným zájemcům Dagmar Kafková.