Kdo v sobotu ve Velké Bíteši nesnědl guláš, jako by nebyl. V nejjižnějším městě Žďárska pořádali pátý ročník Gulášfestu. Jídlo, které má původ v Maďarsku, zde teklo po litrech. V Bíteši o nejlepší guláš uvařený nad ohněm soutěžilo šest týmů a vládla mezi nimi přátelská rivalita.

Gulášfest 2023 ve Velké Bíteši. | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Nejvýraznější soupeření bylo znát mezi bítešskými hasičkami a hasiči. Dámy se soutěže zúčastnily poprvé. Přesvědčili je k tomu mužští kolegové. „Ti s tím mají zkušenosti už z minulosti. Chystaly jsme se na to měsíc dopředu. Rozhodly jsme se pro klasický guláš s vepřovým. Nenacvičovaly jsme si však dopředu souhru ani množství guláše. Jedeme na první dobrou,“ říkají s úsměvem sestry Soňa a Jana Švagriskové.

Nejnáročnější pro ně bylo krájení cibule. „To slzy tekly proudem. Cibulí pak načichly záclony a vlastně celý byt je doteď cibulový. Ale pokud se nám podaří porazit hasiče, tak to všechno stálo za tu námahu,“ dodávají sestry hasičky. Ty mají v týmu i maskota. Pobíháním kolem kotle jim pomáhá guláš vařit pejsek Eda, kterého zdobí hasičský šátek.

Čtvrt roku oprav tahu mezi Brnem a Třebíčí: objížďka povede přes Velkou Bíteš

Že je špičkování mezi hasičskými mužstvy přátelské, potvrzují Josef Vlček a Tomáš Vrbánek. „Je nám jedno, kolikátí skončíme, hlavně když porazíme holky. Jde nám především o hrdost,“ smějí se, zatímco kuchtí oběd pro stovky návštěvníků. Vzápětí vysvětlují, proč vytvořili dva týmy. „Kdybychom byli spolu, tak už nás je prostě moc a k jednomu kotli se nevejdeme. Takhle má každý dostatek prostoru,“ přibližují.

Požárníci z Velké Bíteše soutěží na Gulášfestu už potřetí. Letos se rozhodli pro změnu. „Zvolili jsme tentokrát srnčí maso. Chtěli jsme to nějak obměnit a zároveň si vyzkoušet novou výzvu. I když víme, že zvěřina nesedí každému,“ přibližují hasiči své rozhodnutí. Všechny týmy vaří v sedmdesátilitrových kotlích s topeništěm. Kromě ohňů horko neúnavně přidává i sluníčko.

Vrtulník nad Žďárskem: geologové našli ložiska kovů, jednou může začít těžba

Nejlepší guláš v Bíteši hodnotí jak návštěvníci, tak odborná porota. Žetony mezi kuchaře rozmístili i Martina a Leo Jeřábkovi. „Některé guláše nám připadaly trochu přesolené. Jinak si to velmi užíváme. Výběr jídla je rozmanitý, od segedínu až po zvěřinu,“ vyjmenovávají manželé, kteří se schovávají před žárem pod slunečníkem. František Sádra je doplňuje, že si užívá i hudbu. „Country mám rád a hraje spousta písniček, které se mi líbí. A samozřejmě jídlo za to tady stojí,“ říká Sádra.

Po čtyřech hodinách je dobojováno. U poroty vyhrál tým Gulášníci Petráveč. Srdce diváků získalo naopak mužstvo Lunch Team. Z hasičských skupina jsou nakonec šťastnější mužští kuchaři. „Jsme spokojení, i když je co zlepšovat. Ale guláš všechen padl, všechno je snědené,“ pochvaluje si výsledky Vlček. Dámy však varují, že jim to za rok vrátí. „Určitě se přihlásíme znovu a prohru jim oplatíme. Už budeme vědět lépe co a jak. Hlavní však je, že jsme si to tu všichni užili a bylo to v přátelském duchu,“ uzavírají Gulášfest hasičky.