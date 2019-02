Žďár nad Sázavou – Způsob prodeje vstupenek na představení nebo koncerty konané ve Žďáře nad Sázavou dozná změn a vylepšení. „Nový pokladní systém bychom chtěli spustit od nové sezony, tedy od letošního srpna. Doufám, že se nám to podaří," potvrdila ředitelka příspěvkové organizace Kultura Žďár Marcela Lorencová s tím, že cílem je ještě více zpřístupnit kulturu lidem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv

V současné době nezbývá kulturychtivému člověku v okresním městě nic jiného, než v některém ze tří dnů v týdnu, kdy má pokladna otevřeno, osobně dojít do kulturního domu a vstupenky si tam přímo na místě v hotovosti zakoupit. Novinka přinese možnost rezervace a prodeje vstupenek on-line.

„Postačí, když si zájemce na internetu z naší programové nabídky vybere vystoupení, které chce navštívit, a zamluví si požadovaný počet míst. Rezervace bude platná asi hodinu, či dvě, pokud do té doby nezaplatí, propadá. Pokud částku uhradí, bude si moci v zápětí vytisknout lístky," popsala připravovaný způsob obstarávání „lupenů" ředitelka Marcela Lorencová.

Na otevřený systém budou v první fázi napojeny počítače v Domě kultury a také v Městském divadle, do budoucna by se tak mohlo podle druhého žďárského místostarosty Ladislava Bárty stát i v případě Kina Vysočina. Ať už bude chtít zařízení město do budoucna provozovat samo, nebo si nechá tuto činnost zajišťovat soukromým subjektem, jako je tomu doposud. Na pořízení a instalaci zmiňovaného elektronického pokladního systému bylo převedeno z rezervního fondu Kultury Žďár do fondu investičního 110 tisíc korun.

Absolutní přehled

„Ředitelka tak bude mít absolutní přehled o prodaných vstupenkách i o tržbách. Nyní se veškerá evidence provádí ručně. Změna by neměla být výraznou zátěží na provoz, spíše přinese okamžitý efekt pro samotného kupujícího," podotkl Ladislav Bárta.

Jak zároveň vysvětlil, občas se stává, že Kultura Žďár žádá externě o prodej lístků na velké koncerty pořádané v okresním městě jiného prodejce. „V tomto případě se musel platit z každé prodané vstupenky poplatek dané firmě. Například když byl ve Žďáře koncert zpěváka Tomáše Kluse, jen na poplatcích jsme odvedli pětatřicet tisíc korun. Nově by to fungovalo tak, že bychom byli v internetovém světě schopni prodávat lístky sami a uvedené poplatky by byly několikanásobně nižší," vyjádřil se ještě žďárský místostarosta.

Alternativu koupě vstupenky on-line, jejího zaplacení kartou a vytisknutí, aniž by bylo nutné opustit domov, kvituje například Martina Fialová. Mnohdy musí podle svých slov žádat sestru, která je v invalidním důchodu a má čas, aby jí do pokladny zašla a koupila jí lístky, protože ona v práci dělá až do večera. „Objednávání po internetu pro mě bude opravdu velkým přínosem a usnadněním. Jsem velká milovnice kultury, od výstav po divadlo, a těší mě, že se něco takového konečně chystá i ve Žďáře," tvrdí Fialová.