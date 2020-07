„Jedná se o ulice Drdlova, Dolní, Jungmanova, Bezručova, Santiniho, Veselská, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. máje, Barákova, Horní a Brněnská,“ upřesnila lokality místostarostka Žďáru nad Sázavou Ludmila Řezníčková.

Sázení nové zeleně, především stromů, je pro město poněkud problematické. Důvodem jsou elektrické, kanalizační a vodovodní sítě, které znemožňují výsadbu v některých konkrétních místech. „Podařilo se nám vyjednat maximum vhodných lokalit. Některé ulice jsme museli úplně vyřadit, ale jinde jsme se domluvili na instalaci chrániček kvůli vedení,“ podotkla starostka.

Samotnému sázení bude předcházet místními patrioty často kritizované kácení starých dřevin. Nemocné a přestárlé stromy půjdou k zemi počátkem listopadu. Tedy v době, kdy začíná čas vegetačního klidu. „Věk dožití stromů v ulicích měst není sto ani dvě stě let, ale je to do padesáti let. Stromy odcházejí, protože jsou vystaveny daleko větší zátěži. V některých ulicích se ale vůbec kácet nebude a mezi stávající stromy zasadíme nové,“ vysvětlila žďárská místostarostka.

V ulicích města budou vysázeny především lípy, javory nebo jasany. „Půjde o listnaté stromy, ale ne o ovocné,“ poznamenala Řezníčková.

Městskou kasu vyjde obměna zeleně na pět a půl milionu korun. „Získali jsme na to dotaci dva miliony devět set tisíc,“ doplnila Řezníčková.