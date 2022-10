Nabídka v oblasti agroturistiky na Vysočině se rozšířila o další místo. Zemědělská akciová společnost Lípa na Havlíčkobrodsku zrekonstruovala ve svém areálu za přispění evropské dotace bývalou vilku, kterou pojmenovala Penzion Ve dvoře . Ten slouží pro ubytování turistů, jimž v budoucnu hodlá zmíněná společnost nabízet možnost jízd na koni. Proto se v nejbližší době pustí i do budování jízdárny a stájí pro koně.

Penzion Ve dvoře v Lípě u Havlíčkova BroduZdroj: se svolením Zemědělské společnosti Lípa

Vilku přímo uprostřed areálu zemědělské firmy přebudovali v době covidové pandemie na příjemné ubytování pro deset osob. Nové zázemí vznikajícího Centra agroturistiky v Lípě disponuje pěticí dvoulůžkových pokojů, každý má vlastní toaletu, jeden z nich i vlastní kuchyňku. Ostatní pokoje mají společné zázemí pro vaření v suterénu, kde je i posezení s barovým pultem.

„Náklady na zřízení ubytování pro agroturistiku byly nemalé. Výše dotace byla kolem 1,4 milionu korun, z toho evropská dotace činila přes 700 tisíc korun, přičemž jsme k tomu ještě přidali přes 5 milionů korun z vlastních peněz naší společnosti,“ vysvětlil ředitel Zemědělské společnosti Lípa Ondřej Baloun. Evropská dotace napomohla k pokrytí části stavebních prací a části vybavení.

„Loňský rok byl poznamenaný covidovou pandemií, ten letošní válkou na Ukrajině a zdražováním energií, proto o turismus nebyl zájem, jak bychom si přáli. Přesto věřím, že spuštěním jízd na koni v příští letní sezoně vznikne nové lákadlo pro turisty, a budeme tak moci agroturistiku provozovat naplno i u nás,“ netají se Ondřej Baloun s poznámkou, že základová deska pro výstavbu stáje je už téměř hotová.

Stavba jízdárny je druhou etapou projektu spolufinancovaného z fondů EU. V příštím roce chtějí navíc zpříjemnit okolí penzionu vybudováním posezení s místem pro grilování.

Potraviny a obědy z vlastní firmy

Zemědělská společnost Lípa se zabývá především rostlinnou a živočišnou výrobou, známá je zejména chovem holštýnského skotu. Ač se může někomu zdát, že turistické ubytování uprostřed zemědělského areálu neskýtá pohodlí či výhody, opak je pravdou. „V areálu máme vlastní farmářskou prodejnu Ze dvora, kde si zákazníci nakoupí kvalitní produkty z naší výroby i z okolních podniků. A to od čerstvého pečiva po čerstvé mléko od nás. Otevřeno bývá tři všední dny a také v sobotu a neděli. Naše společnost provozuje i kuchyň. Proto ubytovaným nabízíme i zajištění snídaní a obědů,“ líčí ředitel Baloun.

Prodejna Ze dvora nabízí skutečně špičkové produkty z Vysočiny, jako jsou uzeniny ze Školního statku Humpolec nebo Řeznictví Stejskal Chotěboř. Zdejší mléčné výrobky pocházejí například z mlékárny Polná, kde vzniká balkánský sýr výjimečné kvality. Prodejna se nabídkou snaží nabízet širokou škálu regionálních produktů. Tak, aby si každý zákazník našel v jejich nabídce to své oblíbené. A hlavně rád se sem vracel. Čerstvé kravské mléko si mohou zájemci zakoupit v prodejním automatu vedle prodejny.

Lákavé jsou výlety do okolí

To nejsou zdaleka jediné výhody zdejšího Centra agroturistiky. „Penzion ve dvoře vytápíme odpadním teplem z naší bioplynové stanice, jež zajišťuje i elektrickou energii a teplou vodu pro ubytované,“ zdůrazňuje ředitel Baloun. Milovníkům rybaření, kteří se v rámci agroturistiky ubytují v jejich novém penzionu, nabízejí možnost zakoupit si rybářské povolenky a zalovit si v jejích sportovním rybníku.

V obci Lípa s 1150 obyvateli se nachází pošta, dva obchody, víceúčelové hřiště a základní i mateřská škola. Okolí obce je pak ideální pro pěší výlety i cykloturistiku, do Havlíčkova Brodu je to odtud jen osm kilometrů. Vypravit se lze pěšky třeba do místní části Petrkov, v tamním zámečku se narodil básník a grafik Bohuslav Reynek. Přírodu v okolí Lípy si turisté užijí na kole po silnicích ve směru na Kochánov, Úsobí nebo Okrouhličku.

Lákadlem v okolí je hrad Lipnice nad Sázavou, zatopené lomy v jeho okolí či exkurze do pivovaru Bernard v Humpolci.

Ondřej Baloun: Vysočina má velký turistický potenciál. Chceme nabídnout koně i grilování

Zajímavý agroturistický projekt, promyšlený do detailů, realizuje Zemědělská akciová společnost Lípa na Havlíčkobrodsku. Z části na něj přispěla rovněž dotace z evropských fondů. Projekt v oblasti agroturistiky a další plány firmy přiblížil její ředitel Ondřej Baloun.

Ondřej Baloun, ředitel Zemědělské akciové společnosti LípaZdroj: Deník/Eva BártíkováMohl byste našim čtenářům přiblížit, čím se vaše společnost zabývá?

Jsme podnik, který se věnuje klasické zemědělské výrobě. Provozujeme jak rostlinnou, tak i živočišnou výrobu. Hospodaříme na 950 hektarech půdy, z čehož je 800 hektarů orné půdy. Na nich střídáme osm hlavních plodin. Co se týká živočišné výroby, zaměřili jsme se na chov holštýnského skotu.

Za přispění evropské dotace se vám podařilo vytvořit Centrum agroturistiky. Co všechno vlastně zahrnuje a která jeho část byla hrazena z evropských prostředků?

Zatím jsme realizovali první etapu, což znamená objekt pro ubytování. Zrekonstruovali jsme nevyužívanou vilku v areálu a ubytování jsme nazvali Penzion ve dvoře. Z evropské dotace jsme hradili část stavebních prací a část vybavení pokojů. V penzionu vzniklo pět dvoulůžkových pokojů. Zajímavostí tohoto objektu je, že je vytápěn odpadním teplem z naší bioplynové stanice, která zajišťuje rovněž elektrickou energii a teplou vodu pro ubytované.

Co bylo podnětem pro vznik tohoto centra? Kde jste se inspirovali?

Inspirací byl asi pobyt na Šumavě, kde je takovýchto zařízení poměrně hodně. Řekli jsme si, že Vysočina má velký turistický potenciál, a od toho už byl jenom krůček k realizaci.

Realizace projektu probíhala v době koronavirové pandemie. Odrazilo se to nějak na jeho dokončení?

Pandemie covidu kupodivu realizaci projektu neovlivnila. Termíny byly dostatečně dlouhé, takže se vše v pohodě stihlo.

Jak se váš projekt osvědčil v praxi? Nakolik je podle vás přínosem v oblasti agroturistiky ve vašem regionu?

Protože začínáme, tak nejsme ještě schopni přínos vyhodnotit i kvůli tomu, že vloni ještě byla aktuální covidová opatření a turistika byla trochu omezená. Pravda je, že se jedná o jediné ubytovací zařízení v obci s 1150 obyvateli.

Čeho byste ještě v Centru agroturistiky dosáhnout?

Chceme dokončit druhou etapu – výstavbu ustájení pro koně a jízdárnu a založit jezdecký klub. Dále máme v plánu u penzionu vybudovat venkovní posezení s možností grilování.

Můžete prozradit něco z plánů vaší společnosti do budoucna?

Vzhledem k tomu, že jsme společnost s tradiční zemědělskou výrobou, tak chceme investovat více prostředků do precizního zemědělství, a v souvislosti s tím musíme samozřejmě průběžně obnovovat náš strojový park. Na obzoru jsou rovněž další investice do welfare zvířat, neboť chováme 300 holštýnských krav. Také na tyto záměry se budeme snažit získat podporu z evropských fondů.

