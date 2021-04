„V nejbližší budoucnosti stoupne počet lidí, kteří budou problémy s dluhy mít,“ dodal.

Jejich poradenství je zdarma. Obrátit se na ně může prakticky kdokoliv, kdo se do nezáviděníhodné situace dostal. „Mapujeme klientovy závazky. V současné době neexistuje registr, kam by se zapisovaly veškeré dluhy. Některé dluhy se přeprodávají, takže lidé nakonec ani nemají přehled o tom, komu vlastně dluží. Pomáháme jim v tom, aby se ve vlastní situaci vyznali. Pomáháme také s nezákonnými exekucemi, řešíme oddlužení nebo nastavení rodinného rozpočtu,“ vyjmenovala Šárka Lapčáková, která zastupuje organizaci Člověk v tísni ve Žďáře nad Sázavou.

Odborníci dokáží poradit i se zapeklitými případy. „Máme za sebou právní oddělení, takže můžeme sepsat návrhy na odvolání nebo na další opravné prostředky k soudu. Nabízíme prostě komplexní dluhové poradenství,“ vysvětlila Šárka Lapčáková.

Žďárská poradna už uvítala první klienty. Kancelář jí propůjčilo město, sídlí v budově městského úřadu. „Ve Žďáře jsem od začátku dubna, služba je pro lidi ze Žďáru i okolí. Kontaktní hodiny jsou ve středu od devíti do šestnácti hodin s tím, že v ostatní dny se můžeme setkat po předchozí domluvě,“ uvedla Šárka Lapčáková.

Pobočka v Jihlavě

Jihlavská pobočka zatím nemá stálou adresu. „Zatím jde o službu v terénu, hledáme vhodné prostory. Zájemci najdou kontakt na webové stránce www.jakprezitdluhy.cz,“ sdělila jihlavská poradkyně Kateřina Bendová.

V České republice čelí exekucím téměř osm set tisíc lidí. „Když mají rodiče nějakou exekuci, postihuje to celou rodinu. S nástupem pandemie se poptávka po našich službách zvýšila. Loni nám volalo dvakrát více lidí, než dříve,“ konstatoval Martin Kovalčík.

S otázkou dluhové pasti se lidé setkávají čím dál tím častěji. „Dnes už se to netýká jen těch nejchudších a sociálně vyloučených. Začíná se to dotýkat i střední vrstvy. Živnostníci už rok nevydělávají a dluhová past tak poroste,“ potvrdil první muž žďárské radnice Martin Mrkos.

Vysočina je na tom co do počtu exekucí zatím v porovnání s jinými regiony velmi dobře. „Přesto si myslím, že je to věc, kterou bychom neměli přehlížet. Řadě lidí, kteří exekuce mají, se nevyplatí pracovat a přesouvají se z běžné ekonomiky do šedé zóny – živí se brigádami a prací na černo,“ nechal se slyšet žďárský starosta.