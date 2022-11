Další navýšení pak lidé mohou očekávat od roku 2025, a to na 840 korun. Vedení radnice si uvědomuje, že to není příznivá zpráva, obzvláště v době, kdy zdražuje téměř vše. „Diskutovali jsme dvě varianty zvýšení poplatků, nakonec jsme se domluvili na nižším navýšení a pro občany snesitelnějším,“ uvedl Hedvičák.

Zvýšení odměn ze stokorun na tisíce. Zastupitelé v Meziříčí dostanou víc peněz

Poplatek za svoz odpadů od roku 2023:



* Žďár nad Sázavou 696 korun

* Nové Město na Moravě 600 korun

* Velké Meziříčí 500 korun

Pro rodiny s dětmi město přistoupilo k osvobození z poplatku pro děti do jednoho roku. „Pokud by někdo z našich občanů věděl, že může mít problém poplatek zaplatit najednou, je možné se obrátit na odbor komunálních služeb a dohodnout se na případném splátkovém kalendáři,“ řekl Hedvičák.

Poplatek 580 korun, který Žďárané platili doteď, byl ve městě od roku 2013. „Tedy deset let bez změny. Náklady na odpadové hospodářství jsou v letošním roce necelých dvacet milionů korun, v příštím roce počítáme s částkou necelých pětadvacet milionů korun. Při dosavadní výši poplatků za odpad doplácí město v tuto chvíli tři a půl milionu korun. V příštím roce doplatí město i přes navýšení 6,6 milionu korun,“ uvedl čísla Hedvičák.

Město apeluje na místní, aby se snažili vytvářet co nejméně odpadu a co nejvíce jej třídili. „Rádi bychom se snažili předcházet vzniku odpadů a pokud je potřeba něco vyhodit, tak prosíme lidi o co největší vytřídění. V tomto směru nastavuje pravidla stát a pokud nechceme poplatek dál zdražovat, budeme potřebovat pomoc spoluobčanů,“ apeloval Hedvičák.

V Novém Městě na Moravě platí obyvatelé za odpady 600 korun za osobu. „Poplatek nyní zvedat nebudeme. Je třeba jej uhradit do konce letošního roku,“ informoval starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Poplatek za odpady nezvedají ani ve Velkém Meziříčí, kde lidé platí 500 korun na rok. „Jednat o zdražování máme v plánu v příštím roce. Poplatky za svoz odpadů vybíráme od ledna do března. Na rok 2024 už jej chceme určitě navyšovat,“ podělil se o plány starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.