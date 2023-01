Ve Sněžném zhoršení pozorují v posledním půl roce. „Vygradovalo to v poslední době. Lidi změnili své chování, především tedy pejskaři. Kdybychom věděli, kdo všechno to je, tak jdu přímo za ním. Pár z nich už jsme upozornili, ale neidentifikovali jsme zatím všechny. Ti, kterým jsme to řekli, tak už naštěstí plní, co mají,“ přiblížila vývoj situace starostka Renata Dvořáková.

V městysi na Žďársku už pro majitele čtyřnožců nainstalovali několik odpadkových košů. Pokud by osvěta a upozorňování nepomohly, plánují ve Sněžném zavést důraznější opatření. „U nás není cestou zakázat lidem se psy vstup do parků a přírody. Jsme v podstatě vesnice, takže by to úplně nešlo. Na druhou stranu si lidé brzy všimnou, kdo co kde dělá. Nevylučujeme však sankce. Chceme to přesto nejprve zkusit mírnější cestou. Spoléháme na slušné chování,“ vysvětlila plán starostka.

Také na dalších místech na Vysočině dělají pejskaři potíže. Proti volnému pohybu psů v lednu přitvrdili například ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Přibyla tam místa, do kterých psi smí pouze na vodítku. Do jiných lokalit pak nesmí vůbec. „Vedla nás k tomu nutnost. Hlavně v hasičském areálu u čističky. Nevadí nám, když tudy lidé se psy chodí. Jenže majitelé po psech neuklízejí výkaly. To je hodně nepříjemné. V areálu cvičí hasiči. Chodí tam děti, pořádáme pro ně dětské dny. Takže psí hromádky tam nepatří,“ zdůraznil už dříve starosta Bohumír Nikl.

Mezi další vysočinská města, kde s neposlušnými majiteli psů zápasí, patří například Pelhřimov, Havlíčkův Brod či Nové Město na Moravě. V městech vymezují zóny, kam psi s náhubky mohou chodit. Podle chovatelky Věry Dolejšové z Havlíčkova Brodu je správné, že města omezují pohyb psů. „Majitelé ale mají mít prostor, kde mohou psa venčit,“ komentovala Dolejšová.