A radnice mu dává za pravdu. Vstupné do Městských lázní i do sportovní haly půjde nahoru. „Budeme muset zdražit. Ale také navýšíme městskou dotaci, aby dopad na návštěvníky nebyl tak velký. Prohloubí se ovšem ztráta města,“ nechal se slyšet novoměstský starosta Michal Šmarda.

Novoměstská teplárenská zdražuje stejně jako mnoho jiných dodavatelů energií. Pro jejich odběratele je ale částka, kterou budou muset od Nového roku zaplatit, horentně vysoká. Společnost má však svoje důvody. „Již minimálně od roku 2013 platili naši zákazníci stejnou cenu - 455 korun za GJ. A to až do letošního roku, zatímco jinde v republice se průběžně zdražovalo a většina tepláren spalujících zemní plyn měla už před nynější těžkou situací na trhu s energiemi ceny v rozmezí mezi 550 až 650 korunami za GJ. Nyní jsme nuceni, vzhledem k situaci na trhu s plynem, jehož cena pro rok 2022 se momentálně pohybuje na pětinásobku loňských cen, zvýšit od 1. ledna 2022 cenu až na 1000 korun za GJ,“ vysvětlil předseda představenstva Novoměstské teplárenské Ondřej Pekárek s tím, že uvedené ceny jsou bez daně z přidané hodnoty.

Společnost zásobuje teplem stovky bytů. „Bude se to týkat asi sedmi set padesáti bytů,“ myslí si Michal Šmarda.

„Mezi naše zákazníky patří město včetně například škol, bazénu, sportovní haly a městských bytových domů. Dále zásobujeme dalších více než třicet bytových domů a taktéž téměř třicítku domů rodinných,“ upřesňuje Ondřej Pekárek.

Přibližně tři sta bytových jednotek, které zásobuje Novoměstská teplárenská teplem, je v majetku Nového Města na Moravě. „Tyto byty pronajímáme. Na Novoměstskou teplárenskou není napojený komunitní dům seniorů ani dům s pečovatelskou službou, těch se to nedotkne. Ostatních ano,“ poznamenal novoměstský starosta.

Pro město bude mít navýšení cen tepla dopad v řádu milionů korun. „Doufáme, že se v horizontu půl roku podaří cenu tepla zase snížit,“ konstatoval Šmarda.

Snížení poplatku předpokládá i Novoměstská teplárenská. „Ceny plynu jsou nyní na extrémních úrovních mimo jiné z politických a psychologických důvodů a nepředpokládá se, že na těchto úrovních budou dlouhodobě. Přijali jsme novou strategii na zajištění této suroviny na delší období dopředu. Zároveň budeme inovovat technické zařízení za účelem zvýšení účinnosti výroby, čímž snížíme spotřebu plynu. V delším časovém horizontu budeme dále rozvíjet přímý prodej elektřiny, což bude mít opět pozitivní efekt na cenu tepla,“ přitakal Pekárek.

Město je rozhodnuté svým nájemníkům do té doby pomoci. „V případě potřeby jim rozložíme náklady do více let. A sice prostřednictvím nižšího růstu záloh a následného rozložení případného nedoplatku do delšího časového období. Jednorázově by to mělo znamenat zvýšení záloh o mnohem nižší částku, maximálně o 400 korun,“ ubezpečil nájemníky starosta.