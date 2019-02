Bystřice nad Pernštejnem - Roh hojnosti nabídl po oba víkendové dny svým návštěvníkům bystřický Eden. Lákadel bylo bezpočet, největší sháňka ale byla po hmyzích specialitách.

„Musel jsem to vyzkoušet a je to výborné. Chutná to trochu jako oříšky," pochvaloval si Aleš Bojanovský z Brna, který si právě pochutnával na larvách potemníka brazilského. „Já jsem se raději rozhodla být dnes vegetariánem. Dala jsem si dýňovou polévku a byla vynikající," usmívala se jeho manželka Šárka.

Kromě larev byl v bystřickém Edenu k mání také cvrček banánový, obě delikatesy připravoval přítomným šéfkuchař Jiří Ševčík z Nedvědice. „Já jsem to našel na internetu, je to můj druhý pokus. Zaujala mě na tom ta nevšednost," prozradil mistr kuchař.

Nejdůležitější je podle něj nákup čerstvých ingrediencí, tedy larev a brouků. „Základem je vybrat si farmu, která není překupníkem, která hmyz chová. Pak je zaručena čerstvost. Dostáváme jej zabalený v krabicích, larvy i cvrčci se hýbou a jsou živí," uvedl Jiří Ševčík.

K larvám i k cvrčkům patřila také vhodná příloha. „Zvolili jsme sezonní špagetovou dýni, ta se hodí k podzimu. Zájem je o to velký, zákazníků máme spoustu. To víte, zvědavost vyhrává," netajil se spokojeností Jiří Ševčík.

Živo bylo nejen na nádvoří, ale také v Horácké vesničce, která se protentokrát proměnila ve strašidelnou. Hlavní slovo tam měly vyřezávané dýně i nezbytná strašidla.