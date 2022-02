Pobočka supermarketu vyroste v severní části města u křižovatky ulic Poličská a Rácová směrem k benzinové pumpě. Záměr počítá se stavbou supermarketu a prostoru pro čtyři další prodejny. Součástí bude i parkoviště se 174 parkovacími místy. „Lidl koupil v Bystřici pozemek po pravé straně silnice na Dalečín a chystá se stavět větší prodejnu i s místem pro retail, pravděpodobně čtyři prodejny, nikdo však neví, co za prodejny to bude," doplnil místostarosta Martin Horák.

Při troše štěstí může bystřický Lidl otevřít své brány už v prosinci. Vedení města se ale drží při zemi. „Pokud se všechno stihne opravdu rychle, tak existuje možnost dokončení do Vánoc. My jsme ale všichni opatrní, i vzhledem k situaci, a předpokládáme, že do léta se vše potřebné vyřídit asi nestihne. Počítáme s jarem příštího roku, to už bude hotovo,“ potvrdil starosta.

Novinku místní uvítají. „Lidl si tady přejeme už dlouho. Jeho nejbližší prodejna je v Novém Městě na Moravě. Snažíme se tam s rodinou jezdit, když naplánujeme velký nákup. Na ty malé se nám to úplně nevyplatí. Jsem rád, že teď bude Lidl i přímo tady v Bystřici,“ uvítal stavbu supermarketu Lukáš Novotný z Bystřice nad Pernštejnem.

Vznik nové prodejny a dalších nákupních možností chválí i vedení radnice. „Mluvíme o tom už dlouho. Já sám jezdím do Nového Města do prodejny a potkávám tam spoustu Bystřičáků. Místní do Lidlu jezdí a určitě ho využijí i tady. I z pohledu vedení města novou prodejnu Lidlu u nás v Bystřici určitě vítáme,“ dodal Karel Pačiska.

Lidl má vzniknout asi sto metrů od současné prodejny a parkoviště Penny Marketu. „Na jednu stranu nevím, jestli je to šťastné rozhodnutí, mít dva obchody takhle blízko. Jiná místa ale asi nebyla vhodná. Na druhou stranu to tak špatné není. Co neseženu v jednom obchodě, koupím v tom druhém. Jsem ráda, že tady Lidl bude. Nakupuji i v Penny, ale vždycky je lepší mít na výběr. Jednu věc mají levnější v Penny, další zase v Lidlu. Určitě je dobře, že se obchody rozšiřují i na nová místa,“ uvedla Petra Kučerová z Bystřicka.

Součástí akce je i výstavba světelné křižovatky. Její funkčnost je podmínkou pro uvedení prodejny do provozu. Společnost Lidl dále uvažuje o umístění zásilkových boxů typu Zásilkovna či PPL Box a nabíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola.