Návštěvníci si mohou vystavené exponáty, z nichž většina je dílem šikovných rukou majitelky, prohlédnout a jako bonus se podívat, jak paličkovaná krajka vlastně vzniká. „Když má někdo zájem, mohu ho i učit,“ poznamenala Libuše Doskočilová.

V muzeu ovšem nejsou pouze paličkované výrobky. Návštěvníci tam najdou také ručně vyráběné hračky, loutky, svícny a další. „Hlavně hračky mají velký úspěch. Některé z nich jsou jen polotovary, ušiji panenku, kterou si děti musí domalovat. Je látková a vyplněná molitanem, aby se dala vyprat. Malují na ně barvami na textil,“ prozradila jeden z oblíbených exponátů, které jsou i na prodej, majitelka minimuzea.

I sousedé a známí občas přispějí svou „troškou do mlýna“. „Nosívají mi staré věci, které se do muzea hodí. A přinášejí i vyšívané ubrusy nebo pletené dečky, které jim už k ničemu nejsou. Ráda bych je jednou vystavila pohromadě, tak aby byly všem na očích. Jsou to nádherné ruční práce,“ poznamenala Libuše Doskočilová.

Někteří návštěvníci zůstávají v muzeu i celé hodiny. „Prohlídnou si, co tam mám, sednou si, a začneme si povídat. Když je někdo na ruční práce zatížený a má k nim vztah, rád se taky přiučí něco nového. Stane se, že tam se mnou návštěvník zůstane a společně třeba pleteme ponožky. Nebo vyrábíme svícny,“ usmála se Libuše Doskočilová.

Pokud by někdo měl zájem muzeum navštívit, musí se nejprve zkontaktovat s jeho majitelkou. „V Novém Veselí mě všichni znají, stačí se zeptat. Já pak přijdu, ukáži, předvedu a popřípadě i prodám, o co budou mít zájem,“ řekla Libuše Doskočilová, která by si přála do budoucna o něco větší výstavní prostory.

„Tlačím na pana starostu, aby mi nějaký prostor v obecní budově dal. Chtěla bych svou sbírku časem věnovat obci,“ nechala se slyšet Libuše Doskočilová.