Nové Město na Moravě – S nabídkou prohlídky čistírny odpadních vod v Novém Městě na Moravě při příležitosti Dne země přišla Vodárenská akciová společnost.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

„Cílem akce je každoročně přiblížit veřejnosti, ale i žákům a studentům škol především to, jak je voda důležitá pro náš život, jak je složité zajistit její nepřetržité dodávky lidem do domácností a firem, jak je nutné vodu upravit pro to, aby byla nejen pitná, ale i chuťově dobrá. Zároveň se zájemci dozvědí, jak se čistí odpadní voda, tedy jak je v čistírnách odpadních vod zajištěno, aby se do řek vracela voda bez chemikálií a dalších nečistot,“ vysvětlila záměr Iva Librová, vedoucí marketingu a komunikace Vodárenské akciové společnosti.