Obrovský zájem o kominické služby zaznamenal Jan Lexa z rady Společenstva kominíků pro Kraj Vysočina. „Je to extrém. Zájem o kominické služby je celoročně vysoký. Začal růst v době covidu, stoupl po pádu Bohemia Energy. Teď je to skoro komínové šílenství,“ upřesnil Lexa.

Z uhelných skladů v Humpolci vyškrabují zbytky, problém je i zásobování

Jak dodal, hlad po výměně plynového topení za kamna s sebou nese řadu problémů. „Dům by měl mít i jiný zdroj tepla než plyn. Ale vážně se obávám do budoucna nárůstu požárů. Lidé jsou schopní připojit sami ke kamnům komín, který léta nefunguje. Navíc často neumějí topit a do kamen házejí mokré dřevo,“ povzdechl si kominík.

Například požár sazí v komíně v domku v Náměšti nad Oslavou způsobil dvoutisícovou škodu. „Hořely saze v komíně a také část prostoru kolem komína. Jednotkám se podařilo požár velmi rychle lokalizovat a následně i zlikvidovat," popsala jeden z nedávných případů mluvčí vysočinských hasičů Petra Musilová.

Plné ruce práce má například kominík Petr Račický z Jihlavy. „Kvůli cenám plynu hodně lidí najednou přechází na starý způsob topení. Chtějí postavit nový komín, nebo zprovoznit starý. Nakupují krbová kamna. Boom jsou tepelná čerpadla,“ řekl už na jaře Deníku a situace se nezměnila.

Topit ve starém komíně? Risk

Podle Lexy ze Společenství kominíků si navíc zákazníci pletou pojmy. „Běžnou kontrolu a čištění komína dělá kominík. Zprovoznit starý komín, k tomu potřebujete souhlas zkušeného revizního technika. Jejich seznam je na stránkách Ministerstva vnitra. Jenže zákazníci tápou a na odbornou revizi volají kominíka,“ vysvětlil Lexa a upozornil, že zprovoznění starého léty zdevastovaného komína je drahá záležitost.

Oživit po letech starý komín se rozhodla Marie Klofáčová z Havlíčkova Brodu. „Pozvala jsem si technika. Prohlédl komín, zjistil, že se shora rozpadá. Navíc je v něm uvízlá stará cihla. Pak mi oznámil, že zprovoznění takového komína bude stát skoro sto tisíc,“ postěžovala si Klofáčová.

Jestli se ale majitelka komína rozhodne ušetřit a ve starém komíně topit, riskuje. Dojde-li k požáru od komínu, pojišťovna zkoumá souvislost mezi závadou na kouřovodu a vznikem škody, popřípadě jejím rozsahem. „Klientovi je pojistné plnění kráceno v případech, kdy je tato příčina škody evidentní a zjistí se současně, že porušil své povinnosti pravidelné údržby a kontrol. Je-li poškozený v objektu v nájmu, musí splnění svých povinností doložit majitel domu,“ sdělila Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

Kůrovec zničil les na Křemešníku. Místo něj bude širší sjezdovka

Eva Zámečníková si na vyčištění komína na venkovské chalupě musí počkat, ale některé obce se snaží takovým situacím předejít. Starosta objedná služby kominíka naráz pro celou vesnici. Kominíka pro celou obec najednou objednává pravidelně například Česká Bělá nebo Dlouhá Ves na Havlíčkobrodsku, stejně jako město Lipnice nad Sázavou a Staré Bříště na Pelhřimovsku.

Podle statistiky Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina požáry způsobené špatným topením patří k nejčastějším hned vedle požárů z nedbalosti a kvůli technickým závadám. Podle nařízení vlády si od roku 2011 musí každý majitel nemovitosti nechat zkontrolovat spalinové cesty minimálně jednou do roka. Na nutnost správné údržby a pravidelného čištění komína upozorňují i hasiči, kteří každoročně vyjíždějí ke stovkám požárů způsobených právě sazemi.

Požáry v kraji Komíny, topidla rok 2011 22 rok 2012 26 rok 2013 25 rok 2014 29 rok 2015 39 rok 2016 52 rok 2017 48 rok 2018 61 rok 2019 70 rok 2020 94 rok 2021 81 Zdroj: HZS Kraje Vysočina

Do stavby komína mluví i úřady



* O tom, zda stavba komínu bude vyžadovat ohlášení stavby či stavební povolení, informuje příslušný stavební úřad. Každý úřad k podobným záležitostem přistupuje odlišně. Pokud se jedná o stavbu nového komínu se základem, pravděpodobně se zájemce neobejde bez ohlášení stavby a vyřízení územního souhlasu.



Zdroj: Bydlíme. cz