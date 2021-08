Ačkoliv mohou místní nakupovat například ve Flopu nebo Pramenu, na další obchoďák se těší. „Jsem nadšená a vítám ho, protože si myslím, že tady nějaký velký obchod chybí. Teď musíme často jezdit do Meziříčí, takže bude jedině dobře, když nám tyto cesty odpadnou,“ ocenila Radka Ráboňová z nedalekého Křoví.

Prodejna vznikne ve Vlkovské ulici. Jedná se o lokalitu mezi největším městským sídlištěm U Stadionu a severní průmyslovou zónou. „Řadu let se debatovalo o tom, kde by vlastně měla být. Nakonec se to ustálilo právě tady," sdělil starosta Bíteše Milan Vlček.

Jasno už je i o společnosti, která bude bítešský supermarket provozovat. „Je to vidět už i na katastrální mapě. Vlastníkem pozemku pod budoucím marketem je Lidl,“ prozradil Vlček.

Silný hráč

První zákazníci by si v něm mohli nakoupit nejpozději za dva roky. „Můj optimistický odhad je, že by mohlo být hotovo do konce příštího roku. Pesimistický pak v polovině roku 2023. Řetězec je ale na trhu poměrně silným hráčem, takže si troufám být spíše optimistou,“ svěřil se Vlček.

Supermarket bude součástí obchodní zóny. „Celé území bude pojato daleko šířeji než při předchozích pokusech. Budou tam například tři polyfunkční domy,“ nastínil starosta.

Bítešský supermarket je tématem už více než dvacet let. „Mluví se o něm už od devadesátých let,“ potvrdil Vlček. Postupně bylo navrženo a následně zamítnuto několik lokalit. V roce 2017 to například vypadalo, že ve městě vyroste Billa, ale od této varianty nakonec sešlo.