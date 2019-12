Žďár nad Sázavou – Čím hezčí vánoční stromeček, tím lepší. Otázkou však zůstává, zda pořídit živý, anebo umělý. Ve žďárském Rozkvetlém domově manželů Magdy Hoškové Lebišové a Josefa Hoška v Palachově ulici v posledních letech opět pozorují příklon k voňavým živým stromečkům.

O vánoční stromky se v Rozkvetlém domově stará Josef Hošek. Vybírá je osobně na plantáži a řežou se až těsně před prodejem, aby byly co nejčerstvější. | Foto: Archiv Rozkvetlého domova

„Někomu stačí na zavonění domácnosti jenom kytice z větví a stromek upřednostňují umělý. U nás zatím neexistuje statistika, kolik lidí zdobí umělý stromek, ale například v Německu už jejich počet klesl k pěti procentům. Podle odborných zjištění je to dáno návratem k tradicím a dobrou životní úrovní obyvatel. I my sledujeme návrat k tradicím. Je to hlavní důvod, proč lidé dávají přednost živému stromku před umělým,“ vyjádřila se Magda Hošková Lebišová.