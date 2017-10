Lidé se do volebních komisí moc nehrnou

Nové Město na Moravě - Sehnat lidi do volebních komisí bylo letos o něco komplikovanější, než v minulosti. Alespoň v Novém Městě na Moravě a jeho místních částech. Vše se ale nakonec stihlo v termínu.

„Nesešlo se nám tolik delegací, abychom komise ihned naplnily. Nicméně nakonec se nám podařilo všechny volební komise naplnit,“ sdělila Jaroslava Homolková z novoměstského úřadu, která měla organizaci letošních voleb na starosti.

Jednotlivé strany si do volebních komisí delegují své vlastní zástupce. „V případě, že není dosaženo minimálního počtu členů, který před volbami určí starosta, musíme další členy dojmenovat. Letos se stalo, že v některých komisích jsme doplňovali dva nebo i tři lidi,“ poznamenala Jaroslava Homolková.

Přestože je funkce člena volební komise placená, lidé se do ní moc nehrnou. „Stihli jsme to v termínu, ale museli jsme sehnat hodně náhradníků. Zájem o členství ve volebních komisích je nižší než v minulých letech. Někteří mají problém se zaměstnavatelem, který je nechce uvolnit z práce. Starší generace, která chodila pravidelně, stárne a vymírá. A studentům se do toho buď moc nechce nebo se přihlásí a pak buď vůbec nepřijdou nebo se omluví, že se jim to kvůli škole nehodí,“ posteskla si Jaroslava Homolková. „Ale jsou mezi nimi i výjimky, na které se můžeme spolehnout,“ dodala.