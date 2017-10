Lidé nosí do kontejnerů oblečení víc, než nádoby pojmou

Žďár nad Sázavou – Přeplněné kontejnery na vyřazené oblečení a oděvy a boty poházené mimo vyhrazené nádoby. Takový obrázek nabízela v posledních týdnech některá sběrná místa ve Žďáře nad Sázavou.

„Kontejner u obchodu na Vysočanech ve Vnitřní ulici byl teď plný neustále. Myslím, že by ho měli vyvážet častěji, protože spousta lidí nemá rozum, a když sem oblečení donesou a není ho kam dát, klidně vše nechají na zemi. Vítr, případně děti nebo bezdomovci ho pak rozházejí po okolí a vypadá to opravdu nehezky,“ nechala se slyšet jedna z obyvatelek Vysočan, která si nepřála uvést své jméno.

Přeplněných nádob si je vědoma rovněž Diakonie Broumov, která má pískově žluté kontejnery na starost. „Bohužel se sešlo několik věcí naráz. Měli jsme nějaké dovolené a náš řidič do toho ještě navíc onemocněl. Už to ale řešíme a zase začínáme jezdit v pravidelných intervalech, tedy jednou do týdne,“ vyjádřila se Jana Kovářová, dispečerka Diakonie Broumov pro Vysočinu. Podle jejích slov je v poslední době navíc vytříděného vyřazeného oblečení výrazně více než v předešlých letech. „Takto plné nádoby jsme nikdy v minulosti nemívali,“ uvedla Jana Kovářová.

Ve Žďáře nad Sázavou se v současné době nachází kontejnerů na oblečení celkem dvanáct. Dvě velké nádoby jsou umístěny v rohu parkoviště u tržnice v centru města, další u firmy Tokoz a u nádraží u restaurace Ingot. Malé kontejnery pak stojí na sedmi místech. „Zvažujeme ještě vytvoření dalších dvou až tří míst, kam by mohly být další kontejnery umístěny. Vytipovány jsou lokality v ulici Jiřího z Poděbrad, u orlovny a v Okružní-dolní,“ popsala Miluše Kozáková z odboru komunálních služeb žďárského městského úřadu. Jeden velký kontejner na použitý textil se nachází ještě v areálu sběrného dvora v Jihlavské ulici.

Oděvy, boty, ložní prádlo a další vybavení do domácností mohli v minulosti obyvatelé města věnovat i v rámci sbírek použitého ošacení, kdy se věci nosily na určená místa ve městě – například ve Žďáře do garáží bývalého městského úřadu na Doležalově náměstí. Letos na podzim se však sbírka konat nebude, další nejbližší je pak Diakonií Broumov plánována pravděpodobně na jaro 2018.

A co vše mohou lidé do žlutých kontejnerů dávat? Darovat lze ideálně nepoškozené oděvy, a to dámské, pánské i dětské. Dále jsou to například boty, hračky nebo ložní prádlo, peřiny a polštáře. Textil je po vytřídění rozesílán jako materiální pomoc lidem v České republice, východní Evropě i v zemích třetího světa, zejména v Africe. Důležitým aspektem činnosti Diakonie Broumov je také ochrana životního prostředí. Pětadevadesát procent darovaného textilu je smysluplně využito - ať již ke zmíněné materiální pomoci, tak i k další recyklaci.