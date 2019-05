Žďár nad Sázavou – Akce konané v souvislosti s projektem Živá Farčata v sobotu 4. května oživí žďárská Farská humna. Zatímco tradiční festival Žďáráles, který se v místě uskuteční v pátek 3. května a začne letos v 16 hodin průvodem z náměstí Republiky, bude ve znamení hudby, sobotní Živá Farčata zahrnou i stavbu mobilního dřevěného mola u Sázavy. Ta byla podpořena grantem Nadace Proměny Karla Komárka.

Odpočinkové molo. | Foto: Vizualizace: Žijeme Žďárem

„Již od pátku tam bude nainstalován první městský gril, který bude hned druhý den k využití. Od rána se pak budou moci všichni zapojit do práce - dřevo a spojovací materiál je přichystaný, budeme vytvářet spoje na trámech, vrtat vruty do země, šroubovat desítky vrutů do dřeva, takže si může třeba někdo i jen symbolicky zašroubovat jeden vrut,“ popsal sobotní akci Jan Šedo ze spolku Žijeme Žďárem, který se v projektu angažuje. Odpočinkové molo bude oproti původním plánům stát o kousek vedle. „Nebylo jednoduché získat územní souhlas od stavebního úřadu - museli jsme totiž kvůli Povodí Vltavy posunout molo asi o patnáct metrů proti proudu, než jsme původně plánovali, kvůli záplavovým zónám,“ přiblížil Jan Šedo.