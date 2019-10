Sbírka se uskuteční ve dnech 16., 18., 23. a 25. října, sběr věcí bude zajištěn vždy od 15 do 17 hodin v zadní budově ve dvoře městského úřadu.

Sbírá se zejména letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, péřové a vatové přikrývky, stany, spací pytle, polštáře a deky, nádobí, funkční malé elektrické spotřebiče, hygienické a toaletní potřeby, školní potřeby či hračky.

Organizátoři sbírky žádají přispěvatele, aby věci byly kvůli transportu zabalené do igelitových pytlů nebo krabic, a pokud to bude možné, je vítán i příspěvek na dopravu. Do sbírky naopak nepatří matrace, papír, nábytek, dětské kočárky, pračky, ledničky a další rozměrné předměty.